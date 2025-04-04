Коли не можна працювати на городі та в саду у квітні 2025 — п'ять небезпечних днів

П'ять небезпечних днів квітня — коли не можна виходити на город
Квітень — один з найважливіших місяців для садівників та городників, коли йде активна підготовка ділянки до посадки та посіву різних культур, підживлення кущів та дерев. Однак не кожен день підходить для роботи в саду та на городі. Вибір невдалих днів для посадки, удобрення чи розпушування може обернутися хворобами рослин і поганою врожайністю.
Дізнайтесь у нашій статті, коли категорично не можна працювати у саду та на городі за місячним календарем на квітень 2025 року.
П'ять небезпечних днів квітня 2025 — коли не можна працювати в саду і на городі
Місячний календар — надійний помічник для тих, хто прагне отримати щедрий і здоровий врожай. Астрологи попереджають, що у другий місяць весни буде п'ять небезпечних днів, коли краще не займатись садово-городніми роботами. У ці дати не рекомендується садити, сіяти, удобрювати або навіть розпушувати ґрунт.
Небезпечні дати квітня 2025:
- 6 квітня (неділя). Це перший із критичних днів, коли слід повністю утриматися від будь-якої діяльності на городі чи в саду. Посадка овочів, робота з розсадою, підготовка або внесення добрив — усе це може призвести до слабкого росту рослин, їх захворюваності та неякісного врожаю.
- 7 та 8 квітня (понеділок і вівторок). У ці дні, за місячним календарем, енергетика несприятлива для садово-городніх робіт. Зокрема, посіви можуть не дати сходів або виявитися дуже слабкими. Хоча можна зайнятись підготовчими роботами — вибором насіння чи плануванням майбутніх посадок — сіяти у ці дні не варто.
- 26 та 27 квітня (субота та неділя). Наприкінці місяця настають ще два несприятливі дні. Експерти радять утриматися від будь-яких дій, пов'язаних із вирощуванням рослин: посадка, обробка ґрунту, обприскування чи підживлення. Енергетика цих днів негативно впливає на ріст культур, а отже, краще запланувати відпочинок або зайнятись справами, не пов’язаними з городом.
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