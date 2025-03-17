Чим підживити город навесні 2025 для гарного врожаю — поради дачникам

Людина, яка підживлює рослини на городі. Фото: Pinterest

Після закінчення зимового періоду, коли дачники відкривають сезон, важливо швидко підготувати землю до посадки рослин. Дізнайтеся, чим необхідно підживити землю на городі навесні, щоб потім вашому врожаю заздрили всі сусіди навколо.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Добрива із вмістом калію

Добрива, які мають у своєму складі калій, краще розвивають кореневу систему рослин, а також підвищують їхню стійкість до зимівлі, відсутності опадів і захворювань. Також досвідчені дачники радять внести у землю калійну сіль, щоб підтримати здоров’я паростків і покращити їхній ріст і розвиток.

Процес підживлення рослин на городі. Фото: Gartenjournal

Добрива із вмістом азоту

Добрива із вмістом азоту будуть корисними для будь-якого виду ґрунта і вміють гарно розчинятися в землі. Підживлювати город такими добривами необхідно для того, щоб рослини активно нарощували зелену масу. Причому на один квадратний метр потрібно лише 300-350 грамів такого добрива.

Добрива із вмістом фосфору

Добрива, в яких міститься фосфор, активують процеси обміну і формування коріння рослин. На один квадратний метр достатньо вносити 250 грамів такого добрива. Але в жодному випадку не поєднуйте таке підживлення з попелом або вапном, оскільки так воно втратить ефективність.

Підживлення землі органічними добривами. Фото: Freepik

Та дачники з досвідом рекомендують скористатися комплексними добривами, в яких є всі важливі для рослин поживні елементи. Йдеться про звичайну нітрофоску, до складу якої входить одразу калій, фосфор і азот. Такими добривами буде набагато зручніше користуватися.

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