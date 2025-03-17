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Чим треба підживити город навесні, щоб виростити великий врожай

17 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити город навесні 2025 для гарного врожаю — поради дачникам
Людина, яка підживлює рослини на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Після закінчення зимового періоду, коли дачники відкривають сезон, важливо швидко підготувати землю до посадки рослин. Дізнайтеся, чим необхідно підживити землю на городі навесні, щоб потім вашому врожаю заздрили всі сусіди навколо.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якими добривами підживити город навесні

Добрива із вмістом калію

Добрива, які мають у своєму складі калій, краще розвивають кореневу систему рослин, а також підвищують їхню стійкість до зимівлі, відсутності опадів і захворювань. Також досвідчені дачники радять внести у землю калійну сіль, щоб підтримати здоров’я паростків і покращити їхній ріст і розвиток.

Подкормка огорода
Процес підживлення рослин на городі. Фото: Gartenjournal

Добрива із вмістом азоту

Добрива із вмістом азоту будуть корисними для будь-якого виду ґрунта і вміють гарно розчинятися в землі. Підживлювати город такими добривами необхідно для того, щоб рослини активно нарощували зелену масу. Причому на один квадратний метр потрібно лише 300-350 грамів такого добрива.

Добрива із вмістом фосфору

Добрива, в яких міститься фосфор, активують процеси обміну і формування коріння рослин. На один квадратний метр достатньо вносити 250 грамів такого добрива. Але в жодному випадку не поєднуйте таке підживлення з попелом або вапном, оскільки так воно втратить ефективність.

Органические удобрения
Підживлення землі органічними добривами. Фото: Freepik

Та дачники з досвідом рекомендують скористатися комплексними добривами, в яких є всі важливі для рослин поживні елементи. Йдеться про звичайну нітрофоску, до складу якої входить одразу калій, фосфор і азот. Такими добривами буде набагато зручніше користуватися. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити цибулю на городі в квітні. 

Раніше ми розповідали про те, чим підживити кабачки на городі для великого врожаю.

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити кущі полуниці на городі навесні. 

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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