Які сидерати посіяти на городі, якщо немає гною — поради дачникам

Дачник, який сіє сидерат на городі. Фото: Pevex

Якщо у вас під рукою немає гною, а ви побачили, що ґрунт на городі вже виснажений, посійте на ньому сидерати. А щоб покращити якість землі та не зіпсувати її, досвідчені дачники розповіли, які саме сидерати варто посіяти на своєму городі, якщо немає гною чи перегною.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви хочете щороку збирати великі врожаї на своєму городі, вам варто регулярно "годувати" свій ґрунт. А посів сидератів — це найкраще рішення для тих, у кого немає під рукою гною чи перегною. До того ж, сидерати замінюють хімічні добрива, які вважаються шкідливими для ґрунту.

Але щоб це було дійсно ефективним, необхідно знати, які саме сидерати здатні цілком замінити гній. Дачники з досвідом розповіли, якими сидератами можна засіяти город, якщо під рукою немає ані перегною, ані гною.

Процес посіву сидератів на городі. Фото: Pinterest

Які сидерати можна посіяти на городі замість гною

Щоб завжди мати гарний врожай на городі, його варто засіяти деякими видами сидератів. Так, дачники з досвідом рекомендують посіяти на городі такі види сидератів, як:

Бобові — боби, квасоля і горох

Конюшина

Фацелія

Люпин

Причому, це мають бути саме комбіновані сидерати, які показують найкращі результати на городі. Справа в тому, що одна рослина має обмежену користь, а ось суміш культур найкраще підживлює землю і захищає овочі від шкідників і захворювань.

Якщо говорити про суміш сидератів, то досвідчені дачники рекомендують вибрати для посіву певні види рослин, які можуть замінити гній. Йдеться про такі рослини, як:

Гірчиця з фацелією

Ячмінь з горохом

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна сіяти після гірчиці на городі.

Раніше ми розповідали про те, який сидерат варто посіяти після картоплі на городі.

Також ми повідомляли про те, що варто посіяти перед картоплею для гарного врожаю.