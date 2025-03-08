Какие сидераты посеять на огороде, если нет навоза — советы дачникам

Дачник, который сеет сидерат на огороде. Фото: Pevex

Если у вас под рукой нет навоза, а вы увидели, что почва на огороде уже истощена, посейте на ней сидераты. А чтобы улучшить качество земли и не испортить ее, опытные дачники рассказали, какие именно сидераты стоит посеять на своем огороде, если нет навоза или перегноя.

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Если вы хотите ежегодно собирать большие урожаи на своем огороде, вам стоит регулярно "кормить" свою почву. А посев сидератов — это лучшее решение для тех, у кого нет под рукой навоза или перегноя. К тому же, сидераты заменяют химические удобрения, которые считаются вредными для почвы.

Но чтобы это было действительно эффективным, необходимо знать, какие именно сидераты способны вполне заменить навоз. Дачники с опытом рассказали, какими сидератами можно засеять огород, если под рукой нет ни перегноя, ни навоза.

Процесс посева сидератов на огороде. Фото: Pinterest

Какие сидераты можно посеять на огороде вместо навоза

Чтобы всегда иметь хороший урожай на огороде, его стоит засеять некоторыми видами сидератов. Так, дачники с опытом рекомендуют посеять на огороде такие виды сидератов, как:

Бобовые — бобы, фасоль и горох

Клевер

Фацелия

Люпин

Причем, это должны быть именно комбинированные сидераты, которые показывают наилучшие результаты на огороде. Дело в том, что одно растение имеет ограниченную пользу, а вот смесь культур лучше всего подпитывает землю и защищает овощи от вредителей и заболеваний.

Если говорить о смеси сидератов, то опытные дачники рекомендуют выбрать для посева определенные виды растений, которые могут заменить навоз. Речь идет о таких растениях, как:

Горчица с фацелией

Ячмень с горохом

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сеять после горчицы на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какой сидерат стоит посеять после картофеля на огороде.

Также мы сообщали о том, что стоит посеять перед картофелем для хорошего урожая.