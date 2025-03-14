Чим підживити цибулю в квітні 2025, щоб отримати гарний врожай — поради дачникам

Людина, яка поливає врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Підживлення рослин є важливим етапом догляду врожаю, і цибулі, як і будь-якій іншій культурі на городі, він також необхідний. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами і як правильно потрібно "годувати" цю зелень у квітні, щоб потім зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якими добривами варто підживити цибулю в квітні

Коров'як

Для гарного росту цибулі її варто поливати сумішшю органічних і мінеральних добрив. Для її приготування візьміть не більше 55-60 мілілітрів таких інгредієнтів, як:

Коров’як

Курячий послід або нашатирний спирт

Вода — вісім-десять літрів

Візьміть відро і насипте туди одну склянку коров’яку, після чого залийте водою і перемішайте до однорідної маси. Приготовленою сумішшю полийте грядки, де у вас росте цибуля.

Врожай цибулі на городі. Фото: Pixabay

Сечовина

Якщо ви хочете, щоб ваша цибуля швидше росла, але, водночас, не постраждала, підживіть її сечовиною. Для цього розмішайте близько 25 грамів добрива у десяти літрах води і поливайте рослини з цибулею на городі.

Сіль

Якщо ви хочете вберегти цибулю від гниття, можете приготувати розчин звичайної солі. Для цього розчиніть одну склянку солі в десяти літрах води, після чого отриманою сумішшю полийте рослини із цибулею на городі.

Полив цибулі на городі добривами. Фото: скриншот з YouTube

Йод

Щоб захистити пір’я цибулі від пожовтіння, можете підживити її розчином йоду. Для цього налийте у відро невелику кількість води, додайте туди десять мілілітрів йоду і гарно все перемішайте. Отриманий розчин змішайте з чистою водою у співвідношенні один до десяти і полийте ним грядки, де у вас росте цибуля.

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