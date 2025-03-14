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Чим треба підживити цибулю в квітні 2025 — корисні поради

14 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити цибулю в квітні 2025, щоб отримати гарний врожай — поради дачникам
Людина, яка поливає врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Підживлення рослин є важливим етапом догляду врожаю, і цибулі, як і будь-якій іншій культурі на городі, він також необхідний. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами і як правильно потрібно "годувати" цю зелень у квітні, щоб потім зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якими добривами варто підживити цибулю в квітні

Коров'як

Для гарного росту цибулі її варто поливати сумішшю органічних і мінеральних добрив. Для її приготування візьміть не більше 55-60 мілілітрів таких інгредієнтів, як:

  • Коров’як
  • Курячий послід або нашатирний спирт
  • Вода — вісім-десять літрів

Візьміть відро і насипте туди одну склянку коров’яку, після чого залийте водою і перемішайте до однорідної маси. Приготовленою сумішшю полийте грядки, де у вас росте цибуля.

Лук
Врожай цибулі на городі. Фото: Pixabay

Сечовина

Якщо ви хочете, щоб ваша цибуля швидше росла, але, водночас, не постраждала, підживіть її сечовиною. Для цього розмішайте близько 25 грамів добрива у десяти літрах води і поливайте рослини з цибулею на городі.

Сіль

Якщо ви хочете вберегти цибулю від гниття, можете приготувати розчин звичайної солі. Для цього розчиніть одну склянку солі в десяти літрах води, після чого отриманою сумішшю полийте рослини із цибулею на городі.

Подкормка лука
Полив цибулі на городі добривами. Фото: скриншот з YouTube

Йод

Щоб захистити пір’я цибулі від пожовтіння, можете підживити її розчином йоду. Для цього налийте у відро невелику кількість води, додайте туди десять мілілітрів йоду і гарно все перемішайте. Отриманий розчин змішайте з чистою водою у співвідношенні один до десяти і полийте ним грядки, де у вас росте цибуля.

Нагадаємо, ми писали про те, коли садити цибулю на городі в 2025 році за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити цибулю від стрілкування. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля цибулі, щоб захистити її від шкідників.

добрива поради город цибуля зелень

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