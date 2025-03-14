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Чем надо подкормить лук в апреле 2025 — полезные советы

14 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить лук в апреле 2025 года, чтобы получить хороший урожай — советы дачникам
Человек, который поливает урожай лука на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Подкормка растений является важным этапом ухода за урожаем, и луку, как и любой другой культуре на огороде, она также необходима. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями и как правильно нужно "кормить" эту зелень в апреле, чтобы потом собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какими удобрениями стоит подкормить лук в апреле

Коровяк

Для хорошего роста лука его стоит поливать смесью органических и минеральных удобрений. Для ее приготовления возьмите не более 55-60 миллилитров таких ингредиентов, как:

  • Коровяк
  • Куриный помет или нашатырный спирт
  • Вода — восемь-десять литров

Возьмите ведро и насыпьте туда один стакан коровяка, после чего залейте водой и перемешайте до однородной массы. Приготовленной смесью полейте грядки, где у вас растет лук.

Лук
Урожай лука на огороде. Фото: Pixabay

Мочевина

Если вы хотите, чтобы ваш лук быстрее рос, но в то же время не пострадал, подкормите его мочевиной. Для этого размешайте около 25 грамм удобрения в десяти литрах воды и поливайте растения с луком на огороде.

Соль

Если вы хотите уберечь лук от гниения, можете приготовить раствор обычной соли. Для этого растворите один стакан соли в десяти литрах воды, после чего полученной смесью полейте растения с луком на огороде.

Подкормка лука
Полив лука на огороде удобрениями. Фото: скриншот с YouTube

Йод

Чтобы защитить перья лука от пожелтения, можете подкормить его раствором йода. Для этого налейте в ведро небольшое количество воды, добавьте туда десять миллилитров йода и хорошо все перемешайте. Полученный раствор смешайте с чистой водой в соотношении один к десяти и полейте им грядки, где у вас растет лук.

Напомним, мы писали о том, когда сажать лук на огороде в 2025 году по лунному календарю.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить лук от стрелкования.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле лука, чтобы защитить его от вредителей.

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