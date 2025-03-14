Чем подкормить лук в апреле 2025 года, чтобы получить хороший урожай — советы дачникам

Чем надо подкормить лук в апреле 2025 — полезные советы
Подкормка растений является важным этапом ухода за урожаем, и луку, как и любой другой культуре на огороде, она также необходима. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями и как правильно нужно "кормить" эту зелень в апреле, чтобы потом собрать большой урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какими удобрениями стоит подкормить лук в апреле
Коровяк
Для хорошего роста лука его стоит поливать смесью органических и минеральных удобрений. Для ее приготовления возьмите не более 55-60 миллилитров таких ингредиентов, как:
- Коровяк
- Куриный помет или нашатырный спирт
- Вода — восемь-десять литров
Возьмите ведро и насыпьте туда один стакан коровяка, после чего залейте водой и перемешайте до однородной массы. Приготовленной смесью полейте грядки, где у вас растет лук.
Мочевина
Если вы хотите, чтобы ваш лук быстрее рос, но в то же время не пострадал, подкормите его мочевиной. Для этого размешайте около 25 грамм удобрения в десяти литрах воды и поливайте растения с луком на огороде.
Соль
Если вы хотите уберечь лук от гниения, можете приготовить раствор обычной соли. Для этого растворите один стакан соли в десяти литрах воды, после чего полученной смесью полейте растения с луком на огороде.
Йод
Чтобы защитить перья лука от пожелтения, можете подкормить его раствором йода. Для этого налейте в ведро небольшое количество воды, добавьте туда десять миллилитров йода и хорошо все перемешайте. Полученный раствор смешайте с чистой водой в соотношении один к десяти и полейте им грядки, где у вас растет лук.
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