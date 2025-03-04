Чим підживити полуницю навесні 2025 — корисні поради дачникам

Чим треба підживити полуницю навесні, щоб зібрати солодкі ягоди
Якщо ви хочете насолодитися смачною солодкою полуницею влітку, обов’язково доглядайте її у весняну пору року. Зокрема, досвідчені дачники розповідають, чим варто підживити цю сезонну ягоду навесні 2025 року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Будь-яка рослина на городі, зокрема, і полуниця, потребує правильного догляду навесні. Якщо ви хочете зібрати великий врожай смачної ягоди з власної городньої ділянки, дізнайтеся, чим її важливо "нагодувати" у весняний сезон.
Досвідчені дачники розповіли, як приготувати дієве добриво і як правильно "годувати" літню ягоду навесні.
Чим слід підживити полуницю у весняну пору року
Щоб приготувати ефективне добриво для підживлення цієї ягоди, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Борна кислота — одна чайна ложка
- Марганцівка — одна чайна ложка
- Тепла вода — одна третина відра
- Вода — одне відро
- Йод — пара крапель
- Нашатирний спирт — дві столові ложки
Змішайте борну кислоту з марганцівкою у теплій воді, розмішайте, розведіть готовий розчин у воді, додайте туди кілька крапель йоду і ще раз ретельно перемішайте. Потім введіть туди нашатирний спирт і знову перемішайте.
Як правильно підживлювати полуницю
Під кожен кущик полуниці вносьте приблизно 300-400 мілілітрів приготовленої суміші, але перед цим обов’язково приберіть старе та сухе листя, а також перевірте, чи немає на рослинах хворих пагонів. Якщо такі присутні, обріжте їх.
Якщо ви все це зробите правильно, вже за кілька днів ви побачите, що кущі полуниці почали активно рости і розвиватися.
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