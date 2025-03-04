Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чим треба підживити полуницю навесні, щоб зібрати солодкі ягоди arrow

Чим треба підживити полуницю навесні, щоб зібрати солодкі ягоди

4 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити полуницю навесні 2025 — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете насолодитися смачною солодкою полуницею влітку, обов’язково доглядайте її у весняну пору року. Зокрема, досвідчені дачники розповідають, чим варто підживити цю сезонну ягоду навесні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Будь-яка рослина на городі, зокрема, і полуниця, потребує правильного догляду навесні. Якщо ви хочете зібрати великий врожай смачної ягоди з власної городньої ділянки, дізнайтеся, чим її важливо "нагодувати" у весняний сезон.

Клубника
Кущ полуниці на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені дачники розповіли, як приготувати дієве добриво і як правильно "годувати" літню ягоду навесні.

Чим слід підживити полуницю у весняну пору року

Щоб приготувати ефективне добриво для підживлення цієї ягоди, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Борна кислота — одна чайна ложка
  • Марганцівка — одна чайна ложка
  • Тепла вода — одна третина відра
  • Вода — одне відро
  • Йод — пара крапель
  • Нашатирний спирт — дві столові ложки

Змішайте борну кислоту з марганцівкою у теплій воді, розмішайте, розведіть готовий розчин у воді, додайте туди кілька крапель йоду і ще раз ретельно перемішайте. Потім введіть туди нашатирний спирт і знову перемішайте.

Як правильно підживлювати полуницю

Під кожен кущик полуниці вносьте приблизно 300-400 мілілітрів приготовленої суміші, але перед цим обов’язково приберіть старе та сухе листя, а також перевірте, чи немає на рослинах хворих пагонів. Якщо такі присутні, обріжте їх.

Подкормка клубники
Процес підживлення куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви все це зробите правильно, вже за кілька днів ви побачите, що кущі полуниці почали активно рости і розвиватися.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля полуниці на городі. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо занурювати саджанці полуниці у воду. 

Також ми повідомляли про те, які сорти полуниці варто посадити на городі для гарного врожаю.

ягоди добрива поради город полуниця урожай полуниці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

22:39 На Київщині пролунали потужні вибухи

22:33 Україна без Трампа та США — одесити про шанси на виживання

22:31 Лукашенко взяв приклад з Трампа — що наказав білоруський диктатор

22:28 Як вберегтися від грипу — прості правила

22:15 Унікальний простір — що особливого в кухні Даші Квіткової

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США - 80x80

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

22:03 За неявку на ВЛК мешканця Одещини покарали штрафом — яким

21:49 Нардеп назвав області, де можуть бути розміщені миротворці

21:47 У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото

21:30 За спалювання листя жителю Одещини виписали штраф — який

21:25 США та Україна готуються підписати угоду про мінерали, — Reuters

Термінова новина

22:39 На Київщині пролунали потужні вибухи

22:33 Україна без Трампа та США — одесити про шанси на виживання

22:31 Лукашенко взяв приклад з Трампа — що наказав білоруський диктатор

22:28 Як вберегтися від грипу — прості правила

22:15 Унікальний простір — що особливого в кухні Даші Квіткової

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США - 80x80

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

22:03 За неявку на ВЛК мешканця Одещини покарали штрафом — яким

21:49 Нардеп назвав області, де можуть бути розміщені миротворці

21:47 У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото

21:30 За спалювання листя жителю Одещини виписали штраф — який

21:25 США та Україна готуються підписати угоду про мінерали, — Reuters

20:10 Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

09:15 Допомога українським біженцям у березні — нові правила та виплати

06:40 Де в березні дорожча мідь — нові ціни на брухт в Україні

06:22 Де дешевші комунальні послуги — порівняння в Україні та ЄС

3 березня 2025

22:33 Ампфутбол в Одесі — спорт, що допомагає ветеранам

20:05 Без грошей і снарядів — чим обернеться для України сварка зі США

18:33 Доля одеських моряків катера Слов'янськ — три роки очікування

12:00 В Україні продовжує дорожчати долар — де найкращий курс у березні

07:32 Чотирилапі друзі — як тварини допомагають на фронті, фото

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США - 80x80

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

06:40 Де дорого приймають брухт у березні — нові ціни на чормет

Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:16 Україна переходить на літній час 2025 за новими правилами

23 лютого 2025

06:05 Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата — суми з 1 березня

21 лютого 2025

07:01 ПриватБанк почне стягувати 80 грн — що і коли стане платним

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

20 лютого 2025

05:45 Пільги для українок 60+ — на які послуги будуть знижки в березні

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

20 лютого 2025

06:22 ТЦК має особливий інтерес до чоловіків цих професій — ось список

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

1 березня 2025

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

19 лютого 2025

19:53 У ці особливі дати народжуються найкращі дружини