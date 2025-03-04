Чим підживити полуницю навесні 2025 — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik

Якщо ви хочете насолодитися смачною солодкою полуницею влітку, обов’язково доглядайте її у весняну пору року. Зокрема, досвідчені дачники розповідають, чим варто підживити цю сезонну ягоду навесні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Будь-яка рослина на городі, зокрема, і полуниця, потребує правильного догляду навесні. Якщо ви хочете зібрати великий врожай смачної ягоди з власної городньої ділянки, дізнайтеся, чим її важливо "нагодувати" у весняний сезон.

Кущ полуниці на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені дачники розповіли, як приготувати дієве добриво і як правильно "годувати" літню ягоду навесні.

Чим слід підживити полуницю у весняну пору року

Щоб приготувати ефективне добриво для підживлення цієї ягоди, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Борна кислота — одна чайна ложка

Марганцівка — одна чайна ложка

Тепла вода — одна третина відра

Вода — одне відро

Йод — пара крапель

Нашатирний спирт — дві столові ложки

Змішайте борну кислоту з марганцівкою у теплій воді, розмішайте, розведіть готовий розчин у воді, додайте туди кілька крапель йоду і ще раз ретельно перемішайте. Потім введіть туди нашатирний спирт і знову перемішайте.

Як правильно підживлювати полуницю

Під кожен кущик полуниці вносьте приблизно 300-400 мілілітрів приготовленої суміші, але перед цим обов’язково приберіть старе та сухе листя, а також перевірте, чи немає на рослинах хворих пагонів. Якщо такі присутні, обріжте їх.

Процес підживлення куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви все це зробите правильно, вже за кілька днів ви побачите, що кущі полуниці почали активно рости і розвиватися.

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