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Чем надо подкормить клубнику весной, чтобы собрать сладкие ягоды

4 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить клубнику весной 2025 — полезные советы дачникам
Человек, который собирает урожай клубники на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите насладиться вкусной сладкой клубникой летом, обязательно ухаживайте за ней в весеннее время года. В частности, опытные дачники рассказывают, чем стоит подкормить эту сезонную ягоду весной 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Любое растение на огороде, в частности, и клубника, нуждается в правильном уходе весной. Если вы хотите собрать большой урожай вкусной ягоды с собственного огородного участка, узнайте, чем ее важно "накормить" в весенний сезон.

Клубника
Куст клубники на огороде. Фото: Pinterest

Опытные дачники рассказали, как приготовить действенное удобрение и как правильно "кормить" летнюю ягоду весной.

Чем следует подкормить клубнику в весеннее время года

Чтобы приготовить эффективное удобрение для подкормки этой ягоды, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота — одна чайная ложка
  • Марганцовка — одна чайная ложка
  • Теплая вода — одна треть ведра
  • Вода — одно ведро
  • Йод — пара капель
  • Нашатырный спирт — две столовые ложки

Смешайте борную кислоту с марганцовкой в теплой воде, размешайте, разведите готовый раствор в воде, добавьте туда несколько капель йода и еще раз тщательно перемешайте. Затем введите туда нашатырный спирт и снова перемешайте.

Как правильно подкармливать клубнику

Под каждый кустик клубники вносите примерно 300-400 миллилитров приготовленной смеси, но перед этим обязательно уберите старые и сухие листья, а также проверьте, нет ли на растениях больных побегов. Если таковые присутствуют, обрежьте их.

Подкормка клубники
Процесс подкормки куста клубники на огороде. Фото: Pinterest

Если вы все это сделаете правильно, уже через несколько дней вы увидите, что кусты клубники начали активно расти и развиваться.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле клубники на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, зачем погружать саженцы клубники в воду.

Также мы сообщали о том, какие сорта клубники стоит посадить на огороде для хорошего урожая.

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