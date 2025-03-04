Чем подкормить клубнику весной 2025 — полезные советы дачникам

Чем надо подкормить клубнику весной, чтобы собрать сладкие ягоды
Если вы хотите насладиться вкусной сладкой клубникой летом, обязательно ухаживайте за ней в весеннее время года. В частности, опытные дачники рассказывают, чем стоит подкормить эту сезонную ягоду весной 2025 года.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Любое растение на огороде, в частности, и клубника, нуждается в правильном уходе весной. Если вы хотите собрать большой урожай вкусной ягоды с собственного огородного участка, узнайте, чем ее важно "накормить" в весенний сезон.
Опытные дачники рассказали, как приготовить действенное удобрение и как правильно "кормить" летнюю ягоду весной.
Чем следует подкормить клубнику в весеннее время года
Чтобы приготовить эффективное удобрение для подкормки этой ягоды, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Борная кислота — одна чайная ложка
- Марганцовка — одна чайная ложка
- Теплая вода — одна треть ведра
- Вода — одно ведро
- Йод — пара капель
- Нашатырный спирт — две столовые ложки
Смешайте борную кислоту с марганцовкой в теплой воде, размешайте, разведите готовый раствор в воде, добавьте туда несколько капель йода и еще раз тщательно перемешайте. Затем введите туда нашатырный спирт и снова перемешайте.
Как правильно подкармливать клубнику
Под каждый кустик клубники вносите примерно 300-400 миллилитров приготовленной смеси, но перед этим обязательно уберите старые и сухие листья, а также проверьте, нет ли на растениях больных побегов. Если таковые присутствуют, обрежьте их.
Если вы все это сделаете правильно, уже через несколько дней вы увидите, что кусты клубники начали активно расти и развиваться.
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле клубники на огороде.
Ранее мы рассказывали о том, зачем погружать саженцы клубники в воду.
Также мы сообщали о том, какие сорта клубники стоит посадить на огороде для хорошего урожая.
Читайте Новини.LIVE!