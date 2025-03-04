Чем подкормить клубнику весной 2025 — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай клубники на огороде. Фото: Freepik

Если вы хотите насладиться вкусной сладкой клубникой летом, обязательно ухаживайте за ней в весеннее время года. В частности, опытные дачники рассказывают, чем стоит подкормить эту сезонную ягоду весной 2025 года.

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Любое растение на огороде, в частности, и клубника, нуждается в правильном уходе весной. Если вы хотите собрать большой урожай вкусной ягоды с собственного огородного участка, узнайте, чем ее важно "накормить" в весенний сезон.

Куст клубники на огороде. Фото: Pinterest

Опытные дачники рассказали, как приготовить действенное удобрение и как правильно "кормить" летнюю ягоду весной.

Чем следует подкормить клубнику в весеннее время года

Чтобы приготовить эффективное удобрение для подкормки этой ягоды, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Борная кислота — одна чайная ложка

Марганцовка — одна чайная ложка

Теплая вода — одна треть ведра

Вода — одно ведро

Йод — пара капель

Нашатырный спирт — две столовые ложки

Смешайте борную кислоту с марганцовкой в теплой воде, размешайте, разведите готовый раствор в воде, добавьте туда несколько капель йода и еще раз тщательно перемешайте. Затем введите туда нашатырный спирт и снова перемешайте.

Как правильно подкармливать клубнику

Под каждый кустик клубники вносите примерно 300-400 миллилитров приготовленной смеси, но перед этим обязательно уберите старые и сухие листья, а также проверьте, нет ли на растениях больных побегов. Если таковые присутствуют, обрежьте их.

Процесс подкормки куста клубники на огороде. Фото: Pinterest

Если вы все это сделаете правильно, уже через несколько дней вы увидите, что кусты клубники начали активно расти и развиваться.

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