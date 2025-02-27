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Як можна покращити врожай полуниці — що посадити біля ягоди

27 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля полуниці, щоб покращити її врожай — поради дачникам
Дачник, який збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що правильне "сусідство" на городі та в саду може суттєво покращити врожай тієї чи іншої культури, зокрема, і полуниці. Ми розповідаємо, які рослини потрібно посадити біля ягідного чагарника, щоб виростити найкращий врожай полуниці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Полуниця — це смачна літня ягода, якою багато хто любить ласувати щороку. Але щоб врожай вийшов дійсно гарним, необхідно піклуватися про ягідні чагарники. Зокрема, важливо не тільки правильно посадити, обробляти від хвороб і шкідників, поливати тощо, а й мати біля неї відповідних "сусідей".

Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно вирощувати поруч із полуницею, щоб зібрати гарний врожай.

Клубника
Кущ полуниці на городі. Фото: Pinterest

Які рослини варто посадити біля полуниці

Щоб виростити гарний і рясний врожай полуниці на городі, біля неї потрібно посадити важливих "сусідей". Йдеться про такі рослини, як:

  • Квасоля
  • Морква
  • Редис
  • Горох
  • Шпинат

Ці городні рослини не лише не заважатимуть полуниці рости і розвиватися, а й можуть їй допомогти. 

Сбор клубники
Збір врожаю полуниці на городі. Фото: Freepik

Чим корисні полуниці ці рослини

По-перше, ці культури покращують структуру і родючість ґрунту, де ростуть полуничні чагарники. Крім того, рослини допомагають цій літній ягоді краще засвоювати корисні мікроелементи і сполуки, які допомагають їй правильно рости.

Також перелічені овочі роблять так, щоб полуниця самостійно вчилася захищати себе від різноманітних захворювань і шкідників, які її пошкоджують. Все це допомагає виростити гарний врожай солодкої, великої і смачної полуниці на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини краще не садити біля полуниці на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти полуниці варто посадити на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, для чого потрібно занурювати саджанці полуниці у воду.

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