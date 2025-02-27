Що посадити біля полуниці, щоб покращити її врожай — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik

Кожен досвідчений дачник знає, що правильне "сусідство" на городі та в саду може суттєво покращити врожай тієї чи іншої культури, зокрема, і полуниці. Ми розповідаємо, які рослини потрібно посадити біля ягідного чагарника, щоб виростити найкращий врожай полуниці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Полуниця — це смачна літня ягода, якою багато хто любить ласувати щороку. Але щоб врожай вийшов дійсно гарним, необхідно піклуватися про ягідні чагарники. Зокрема, важливо не тільки правильно посадити, обробляти від хвороб і шкідників, поливати тощо, а й мати біля неї відповідних "сусідей".

Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно вирощувати поруч із полуницею, щоб зібрати гарний врожай.

Кущ полуниці на городі. Фото: Pinterest

Які рослини варто посадити біля полуниці

Щоб виростити гарний і рясний врожай полуниці на городі, біля неї потрібно посадити важливих "сусідей". Йдеться про такі рослини, як:

Квасоля

Морква

Редис

Горох

Шпинат

Ці городні рослини не лише не заважатимуть полуниці рости і розвиватися, а й можуть їй допомогти.

Збір врожаю полуниці на городі. Фото: Freepik

Чим корисні полуниці ці рослини

По-перше, ці культури покращують структуру і родючість ґрунту, де ростуть полуничні чагарники. Крім того, рослини допомагають цій літній ягоді краще засвоювати корисні мікроелементи і сполуки, які допомагають їй правильно рости.

Також перелічені овочі роблять так, щоб полуниця самостійно вчилася захищати себе від різноманітних захворювань і шкідників, які її пошкоджують. Все це допомагає виростити гарний врожай солодкої, великої і смачної полуниці на городі.

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