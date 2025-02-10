Як правильно треба садити полуницю на городі — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik

Щоб виростити найсмачнішу полуницю на своєму городі, потрібно знати певні корисні лайфхаки, зокрема, і те, як її правильно садити на городі. Досвідчені дачники розповіли, коли краще садити цю літню ягоду і як саме це робити, щоб врожай вийшов великим і смачним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто садити полуницю на городі

Дачники з досвідом рекомендують садити полуницю навесні або пізньої осени, коли надворі ще не надто тепло і не надто холодно. Це допоможе кущам цієї ягоди вкоренитися і стати міцними до настання зими, щоб вони не постраждали від холодів.

Кущі полуниці на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити полуницю на городі

Підготовка ґрунту

По-перше, потрібно підготувати землю для посадки полуниці — вона повинна бути добре дренованою і родючою, в якій не затримується вода. В ідеалі — легкі супіщані або суглинкові ґрунти. Якщо ґрунт на вашому городі важкий, додайте до нього перегній або компост.

Оскільки полуниця любить простір, обов’язково залишайте достатньо місця між рослинами при посадці. Так коріння отримуватиме багато повітря і не постраждає від захворювань через надмірне ущільнення.

Глибина посадки

Запам’ятайте, що полуницю не можна дуже глибоко садити, адже вона може почати гнити. Причому, якщо посадити кущі цієї ягоди занадто високо, вони можуть погано вкоренитися. Крім того, важливо і рясно полити кущі після посадки.

Сівозміна на городі

Досвідчені дачники не радять садити полуницю після деяких рослин, адже можна занапастити ягоду. Так, не можна висаджувати цю рослину після картоплі, томатів та інших ягід, адже врожай може зіпсуватися, а ґрунт — виснажитися.

Підживлення і полив кущів

Полуницю не варто підживлювати великою кількістю добрив, особливо із вмістом азоту, адже вони можуть спровокувати надмірний ріст листя на кущах. Ще полуниця не любить, коли її занадто часто поливають, тому робити це потрібно регулярно, але помірно.

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