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Как посадить клубнику на огороде, чтобы вырастить сладкую ягоду

10 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно надо сажать клубнику на огороде — полезные советы дачникам
Человек, который собирает урожай клубники на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить самую вкусную клубнику на своем огороде, нужно знать определенные полезные лайфхаки, в частности, и то, как ее правильно сажать на огороде. Опытные дачники рассказали, когда лучше сажать эту летнюю ягоду и как именно это делать, чтобы урожай получился большим и вкусным.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сажать клубнику на огороде

Дачники с опытом рекомендуют сажать клубнику весной или поздней осенью, когда на улице еще не слишком тепло и не слишком холодно. Это поможет кустам этой ягоды укорениться и стать крепкими до наступления зимы, чтобы они не пострадали от холодов.

Клубника
Кусты клубники на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать клубнику на огороде

Подготовка почвы

Во-первых, нужно подготовить землю для посадки клубники — она должна быть хорошо дренированной и плодородной, в которой не задерживается вода. В идеале — легкие супесчаные или суглинистые почвы. Если почва на вашем огороде тяжелая, добавьте в нее перегной или компост.

Поскольку клубника любит пространство, обязательно оставляйте достаточно места между растениями при посадке. Так корни будут получать много воздуха и не пострадают от заболеваний из-за чрезмерного уплотнения.

Глубина посадки

Запомните, что клубнику нельзя очень глубоко сажать, ведь она может начать гнить. Причем, если посадить кусты этой ягоды слишком высоко, они могут плохо укорениться. Кроме того, важно и обильно полить кусты после посадки.

Севооборот на огороде

Опытные дачники не советуют сажать клубнику после некоторых растений, ведь можно загубить ягоду. Так, нельзя высаживать это растение после картофеля, томатов и других ягод, ведь урожай может испортиться, а почва — истощиться.

Подкормка и полив кустов

Клубнику не стоит подкармливать большим количеством удобрений, особенно с содержанием азота, ведь они могут спровоцировать чрезмерный рост листьев на кустах. Еще клубника не любит, когда ее слишком часто поливают, поэтому делать это нужно регулярно, но умеренно.

Напомним, мы писали о том, какие сорта клубники лучше высаживать на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, для чего нужно погружать саженцы клубники в воду.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить после клубники на огороде.

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