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Що не варто садити біля полуниці — поради дачникам

10 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що категорично не можна садити поруч з полуницею — поради дачникам, інструкції
Вирощування полуниці. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Полуниця це доволі популярна ягідна культура, яку вирощують майже на кожній садовій ділянці. Щоб забезпечити високий урожай, важливо враховувати, які рослини не можна садити поруч із нею.

Редакція Новини.LIVE розповідає про поганих "сусідів" для полуниці.

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Томати

Томати мають схожі захворювання з полуницею, наприклад, вертицильозне в'янення. Їхнє сусідство створює ризик швидкого поширення інфекцій.

Капуста

Капуста та інші хрестоцвіті культури (брюссельська капуста, броколі) виділяють специфічні речовини, які можуть гальмувати ріст полуниці 

Огірки

Огірки потребують багато вологи, що може створювати умови для розвитку грибкових захворювань в полуниці. Крім того, листя огірків затуляє полуниці світло.

Поради з вирощування полуниці
Врожай полуниці. Фото: Pinterest

Часник та цибуля

Хоча часник і цибуля є природними репелентами від шкідників, їх близьке сусідство може пригнічувати ріст полуниці через виділення специфічних сполук у ґрунт.

Соняшники

Соняшники виділяють алелопатичні речовини, які можуть пригнічувати ріст полуниці та інших сусідніх культур.

Поруч із полуницею можна садити петрушку, салат та шпинат. Зелень покращує ріст полуниці і захищає її від шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто обрізати і як правильно пересаджувати вуса полуниці. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно підготувати кущі полуниці до зимівлі. 

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