Что категорически нельзя сажать рядом с клубникой - советы дачникам, инструкции

Выращивание клубники. Фото: Pinterest

Клубника это довольно популярная ягодная культура, которую выращивают почти на каждом садовом участке. Чтобы обеспечить высокий урожай, важно учитывать, какие растения нельзя сажать рядом с ней.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "соседях" для клубники.

Читайте также:

Томаты

Томаты имеют схожие заболевания с клубникой, например, вертициллезное увядание. Их соседство создает риск быстрого распространения инфекций.

Капуста

Капуста и другие крестоцветные культуры (брюссельская капуста, брокколи) выделяют специфические вещества, которые могут тормозить рост клубники;

Огурцы

Огурцы нуждаются в много влаги, что может создавать условия для развития грибковых заболеваний в клубнике. Кроме того, листья огурцов заслоняют клубнике свет.

Урожай клубники. Фото: Pinterest

Часник и лук

Хотя чеснок и лук являются естественными репеллентами от вредителей, их близкое соседство может подавлять рост клубники из-за выделения специфических соединений в почву.

Подсолнухи

Подсолнухи выделяют алелопатические вещества, которые могут подавлять рост клубники и других соседних культур.

Рядом с клубникой можно сажать петрушку, салат и шпинат. Зелень улучшает рост клубники и защищает ее от вредителей.

Напомним, мы писали о том, когда стоит обрезать и как правильно пересаживать усы клубники.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно подготовить кусты клубники к зимовке.