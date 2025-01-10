Что категорически нельзя сажать рядом с клубникой - советы дачникам, инструкции

Что не стоит сажать возле клубники — советы дачникам
Клубника это довольно популярная ягодная культура, которую выращивают почти на каждом садовом участке. Чтобы обеспечить высокий урожай, важно учитывать, какие растения нельзя сажать рядом с ней.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "соседях" для клубники.
Томаты
Томаты имеют схожие заболевания с клубникой, например, вертициллезное увядание. Их соседство создает риск быстрого распространения инфекций.
Капуста
Капуста и другие крестоцветные культуры (брюссельская капуста, брокколи) выделяют специфические вещества, которые могут тормозить рост клубники;
Огурцы
Огурцы нуждаются в много влаги, что может создавать условия для развития грибковых заболеваний в клубнике. Кроме того, листья огурцов заслоняют клубнике свет.
Часник и лук
Хотя чеснок и лук являются естественными репеллентами от вредителей, их близкое соседство может подавлять рост клубники из-за выделения специфических соединений в почву.
Подсолнухи
Подсолнухи выделяют алелопатические вещества, которые могут подавлять рост клубники и других соседних культур.
Рядом с клубникой можно сажать петрушку, салат и шпинат. Зелень улучшает рост клубники и защищает ее от вредителей.
Напомним, мы писали о том, когда стоит обрезать и как правильно пересаживать усы клубники.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно подготовить кусты клубники к зимовке.
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