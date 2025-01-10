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Что не стоит сажать возле клубники — советы дачникам

10 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что категорически нельзя сажать рядом с клубникой - советы дачникам, инструкции
Выращивание клубники. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Клубника это довольно популярная ягодная культура, которую выращивают почти на каждом садовом участке. Чтобы обеспечить высокий урожай, важно учитывать, какие растения нельзя сажать рядом с ней.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "соседях" для клубники.

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Томаты

Томаты имеют схожие заболевания с клубникой, например, вертициллезное увядание. Их соседство создает риск быстрого распространения инфекций.

Капуста

Капуста и другие крестоцветные культуры (брюссельская капуста, брокколи) выделяют специфические вещества, которые могут тормозить рост клубники;

Огурцы

Огурцы нуждаются в много влаги, что может создавать условия для развития грибковых заболеваний в клубнике. Кроме того, листья огурцов заслоняют клубнике свет.

Советы по выращиванию клубники
Урожай клубники. Фото: Pinterest

Часник и лук

Хотя чеснок и лук являются естественными репеллентами от вредителей, их близкое соседство может подавлять рост клубники из-за выделения специфических соединений в почву.

Подсолнухи

Подсолнухи выделяют алелопатические вещества, которые могут подавлять рост клубники и других соседних культур.

Рядом с клубникой можно сажать петрушку, салат и шпинат. Зелень улучшает рост клубники и защищает ее от вредителей.

Напомним, мы писали о том, когда стоит обрезать и как правильно пересаживать усы клубники.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно подготовить кусты клубники к зимовке.

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