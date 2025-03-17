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Чем надо подкормить огород весной, чтобы вырастить большой урожай

17 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить огород весной 2025 для хорошего урожая — советы дачникам
Человек, который подпитывает растения на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

После окончания зимнего периода, когда дачники открывают сезон, важно быстро подготовить землю к посадке растений. Узнайте, чем необходимо подкормить землю на огороде весной, чтобы потом вашему урожаю завидовали все соседи вокруг.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какими удобрениями подкормить огород весной

Удобрения с содержанием калия

Удобрения, которые имеют в своем составе калий, лучше развивают корневую систему растений, а также повышают их устойчивость к зимовке, отсутствию осадков и заболеваниям. Также опытные дачники советуют внести в землю калийную соль, чтобы поддержать здоровье ростков и улучшить их рост и развитие.

Подкормка огорода
Процесс подкормки растений на огороде. Фото: Gartenjournal

Удобрения с содержанием азота

Удобрения с содержанием азота будут полезными для любого вида почвы и умеют хорошо растворяться в земле. Подкармливать огород такими удобрениями необходимо для того, чтобы растения активно наращивали зеленую массу. Причем на один квадратный метр нужно всего 300-350 грамм такого удобрения.

Удобрения с содержанием фосфора

Удобрения, в которых содержится фосфор, активируют процессы обмена и формирования корней растений. На один квадратный метр достаточно вносить 250 грамм такого удобрения. Но ни в коем случае не совмещайте такую подкормку с золой или известью, поскольку так она потеряет эффективность.

Органические удобрения
Подкормка земли органическими удобрениями. Фото: Freepik

Но дачники с опытом рекомендуют воспользоваться комплексными удобрениями, в которых есть все важные для растений питательные элементы. Речь идет об обычной нитрофоске, в состав которой входит сразу калий, фосфор и азот. Такими удобрениями будет намного удобнее пользоваться.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить лук на огороде в апреле.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить кабачки на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить кусты клубники на огороде весной.

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