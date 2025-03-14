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Цей дешевий засіб прискорить ріст кабачків вдвічі — чим удобрити

14 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити кабачки для швидкого росту — дешевий та ефективний засіб
Бабуся збирає кабачки на городі. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Кабачки — смачний та корисний овоч, з якого можна приготувати безліч страв та консервації. А ще це непримхлива рослина, яку можна висадити на своєму городі. Та якщо ви хочете отримати щедрий урожай без дорогих добрив, варто звернути увагу на один простий і натуральний засіб. Він допоможе зміцнити коріння, стимулювати утворення зав'язей і сприятиме швидкому росту. Завдяки цьому добриву плоди виходять великими, м'ясистими та смачними.

Чим варто підживити кабачки, щоб прискорити їх ріст вдвічі та отримати фантастичний урожай, розповідаємо далі у нашій статті. 

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Так, секрет багатьох городників, які користуються цим методом не один рік, доволі простий — чудовим добривом для кабачків є звичайний чорний чай.

Він не лише покращує якість і смак овочів, а й сприяє їх активному росту та збільшенню кількості зав'язей. Використовувати таке добриво дуже вигідно, по-перше, воно практично нічого не коштує, а по-друге,  достатньо двох підживлень за сезон.

Коли підгодовувати кабачки чорним чаєм:

  1. Перше підживлення проводять після вкорінення рослин та появи перших двох листочків.
  2. Друге — після формування зав'язей, коли кабачки активно ростуть.

 

Яке копійчане добриво стане природним стимулятором росту для кабачків
Підживлення кабачків чорним чаєм. Фото: google.com

Як приготувати чудодійне добриво на основі чорного чаю

Щоб зробити ефективне підживлення, знадобляться лише доступні інгредієнти. Рецепт простий: 

  1. У 3 літри гарячої води додайте 50 г чорного чаю та 50 г цукру, ретельно перемішайте.
  2. В іншій ємності закип'ятіть 3 жмені цибулевого лушпиння у 3 літрах води протягом 15-20 хвилин.
  3. Дайте цибулевому відвару охолонути, після чого змішайте його з чайним настоєм.
  4. Отриманий концентрат розведіть у 25 літрах води.

Розведеним розчином можна удобрювати кабачки: 1 л під кожен кущ овочу. Завдяки такому натуральному добриву рослини отримають необхідні мікроелементи, що зміцнять кореневу систему та стимулюють активне плодоношення. 

 

Раніше ми писали, чим підживлювати огірки, щоб збирати овоч відрами.

Нагадаємо, ми розповідали, яким засобом потрібно удобрювати розсаду, щоб вона швидко росла й була міцною.

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