Чим підживити кабачки для швидкого росту — дешевий та ефективний засіб

Бабуся збирає кабачки на городі. Фото: freepik.com

Кабачки — смачний та корисний овоч, з якого можна приготувати безліч страв та консервації. А ще це непримхлива рослина, яку можна висадити на своєму городі. Та якщо ви хочете отримати щедрий урожай без дорогих добрив, варто звернути увагу на один простий і натуральний засіб. Він допоможе зміцнити коріння, стимулювати утворення зав'язей і сприятиме швидкому росту. Завдяки цьому добриву плоди виходять великими, м'ясистими та смачними.

Чим варто підживити кабачки, щоб прискорити їх ріст вдвічі та отримати фантастичний урожай, розповідаємо далі у нашій статті.

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Так, секрет багатьох городників, які користуються цим методом не один рік, доволі простий — чудовим добривом для кабачків є звичайний чорний чай.

Він не лише покращує якість і смак овочів, а й сприяє їх активному росту та збільшенню кількості зав'язей. Використовувати таке добриво дуже вигідно, по-перше, воно практично нічого не коштує, а по-друге, достатньо двох підживлень за сезон.

Коли підгодовувати кабачки чорним чаєм:

Перше підживлення проводять після вкорінення рослин та появи перших двох листочків. Друге — після формування зав'язей, коли кабачки активно ростуть.

Підживлення кабачків чорним чаєм. Фото: google.com

Як приготувати чудодійне добриво на основі чорного чаю

Щоб зробити ефективне підживлення, знадобляться лише доступні інгредієнти. Рецепт простий:

У 3 літри гарячої води додайте 50 г чорного чаю та 50 г цукру, ретельно перемішайте. В іншій ємності закип'ятіть 3 жмені цибулевого лушпиння у 3 літрах води протягом 15-20 хвилин. Дайте цибулевому відвару охолонути, після чого змішайте його з чайним настоєм. Отриманий концентрат розведіть у 25 літрах води.

Розведеним розчином можна удобрювати кабачки: 1 л під кожен кущ овочу. Завдяки такому натуральному добриву рослини отримають необхідні мікроелементи, що зміцнять кореневу систему та стимулюють активне плодоношення.

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