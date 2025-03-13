Чим підживити огірки для шаленого врожаю — рецепт ідеального добрива

Чоловік збирає врожай огірків. Фото: shutterstock.com

Огірки — одна з найпопулярніших городніх культур в Україні. Цей овоч обожнюють за соковитість, свіжий смак та універсальність у використанні. Багато городників та дачників самостійно вирощують огірки, а щоб отримати дійсно багатий урожай, підживлюють рослину. Найчастіше перевагу віддають саме натуральним добривам, які не лише безпечні для здоров'я, а й сприяють швидкому росту рослин.

Чим слід підживлювати огірки, щоб збирати овоч відрами, ділимося далі у нашій статті.

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Так, натуральне та дешеве добриво, яке себе зарекомендувало — дріжджі. Таким засобом можна підживлювати огірки, які ростуть як у теплиці, так і у відкритому ґрунті.

Дріжджі — це натуральний стимулятор росту, який містить вітаміни групи В, амінокислоти та мікроелементи. Цей засіб збагачує ґрунт корисними мікроорганізмами, активізує розвиток кореневої системи, ріст зеленої маси та допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини із ґрунту, суттєво підвищуючи врожайність.

Після внесення дріжджового розчину вже за кілька днів помітно покращується стан рослин: листя стає яскравішим, а стебла — міцнішими.

Сухі та живі дріжджі. Фото: depositphotos.com

Як приготувати дріжджове добриво для огірків

Є кілька рецептів дріжджового підживлення:

1. Добриво з пресованих дріжджів

Вам знадобиться:

пресовані дріжджі — 100 г;

цукор — 100 г;

тепла вода — 7 л.

Змішайте всі інгредієнти та залиште настоюватися на 3 години. Після цього додайте ще 3 л води та використовуйте для поливу огірків.

2. Підживлення з сухих дріжджів

Якщо у вас є лише сухі дріжджі, скористайтеся таким рецептом:

сухі дріжджі — 12 г;

цукор — 100 г;

тепла вода — 5 л.

Ретельно перемішайте всі компоненти та залиште на 5 днів у теплому місці для бродіння. Перед застосуванням розчин слід розвести у співвідношенні 1 склянка добрива на 10 л води. Поливати слід по 1 л під кожен кущ.

Городник поливає огірки дріжджовим розчином. Фото: google.com

Як та коли удобрювати огірки дріжджовим засобом

Підживлювати огірки дріжджами варто в такі періоди:

Через 7-10 днів після висадки розсади — для стимуляції росту кореневої системи. Під час активного росту — для зміцнення рослин і прискорення розвитку. На початку цвітіння — щоб підвищити кількість зав'язей. У період плодоношення — для продовження активного утворення плодів.

Ґрунт повинен бути добре зволожений перед внесенням дріжджового розчину. Використовуйте дріжджове підживлення раз на 10-14 днів для досягнення максимального ефекту. Поливайте розчином рослини у вечірній час або вранці, щоб уникнути випаровування корисних речовин.

Не варто застосовувати дріжджове підживлення занадто часто, щоб не виснажити ґрунт (дріжджі можуть пригнічувати корисні мікроелементи, особливо кальцій і калій). Для балансу можна додавати золу або інші мінеральні добрива.

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