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Секретне підживлення смородини — як отримати гігантські ягоди

11 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити смородину, щоб отримати величезні ягоди — секрет садівників
Підживлення для великого врожаю смородини. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Смородина — одна з найулюбленіших ягід серед українських садівників. Проте виростити дійсно великі та соковиті плоди вдається далеко не кожному. Чому ж одні кущі дають великий урожай, а інші ледь радують дрібними ягодами? Досвідчені садівники вже давно розкрили цей секрет — він криється у правильному підживленні. Виявляється всього один натуральний  інгредієнт може перетворити вашу смородину на справжню "ягідну фабрику".

Чим підживити смородину, щоб отримати ягоди рекордного розміру, читайте далі у нашій статті. 

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Секретне підживлення смородини

Ви здивуєтесь, але добриво, яке можу забезпечити вас великими та смачними ягодами смородини, —  картопляні лушпайки. Такий інгредієнт коштує нічого, при цьому має чудодійний ефект на смородинові кущі. 

 

Чим корисні картопляні лушпайки для смородини
Картопляне лушпиння. Фото: google.com

Чим корисні картопляні лушпайки для смородини

Картопляна шкірка містить безліч цінних речовин, які сприяють росту і плодоношенню смородини:

  • крохмаль — джерело енергії для мікроорганізмів у ґрунті, що допомагають рослинам засвоювати поживні речовини;
  • фосфор і калій — необхідні для зміцнення кореневої системи, стимуляції цвітіння та утворення великих ягід;
  • азот — (у невеликих кількостях) сприяє здоровому росту листя та гілок;
  • целюлоза — покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і проникним для вологи та повітря.

 

Чим підживити смородину, щоб отримати величезні ягоди
Гарний врожай смородини. Фото: shutterstock.com

Як використовувати картопляне добриво для смородини

Є кілька ефективних способів внесення цього підживлення:

1. Пряме закладення у ґрунт

Лушпайки можна просто підкладати під кущі, формуючи навколо них мульчуючий шар. Альтернативний варіант — викопати неглибоку траншею навколо куща і засипати туди картопляні відходи, після чого присипати землею.

2. Приготування картопляного борошна

Висушене лушпиння можна перемолоти у порошок і рівномірно розподілити по ґрунту. Такий спосіб забезпечує поступове вивільнення поживних речовин і активне живлення кореневої системи.

3. Настій із картопляного лушпиння

Шкірку заливають водою і залишають настоюватися на 2-3 дні. Отриманою рідиною поливають кущі, що дозволяє корінням швидше засвоїти корисні елементи.

 

 

Що треба враховувати при підживленні смородини картопляним лушпинням 

Картопляні лушпайки у жодному разі не можна використовувати поруч із пасльоновими культурами (картоплею, томатами, перцем або баклажанами), оскільки вони можуть сприяти поширенню спільних хвороб.

Найкраще вносити таке добриво восени або ранньою весною, щоб мікроорганізми встигли розкласти органічні речовини.

Раніше ми розповідали, як доглядати за кущами смородини та що обов'язково слід зробити ще у березні, щоб врожай ягід був фантастичний.

Нагадаємо, ми писали, чим підживлювати аґрус для щедрого врожаю.

Також пропонуємо вам дізнатися, чим обов'язково треба підживити полуницю навесні.

врожай поради добрива картопля сад смородина

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