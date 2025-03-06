Як виростити смородину, щоб була розміром з виноград — поради садівників

Врожай великих ягід смородини. Фото: google.com

Якщо ви великий любитель смородини, весна — ідеальний час для підготовки кущів до нового сезону. Потурбувавшись про цю культуру заздалегідь, можна отримати щедрий врожай великих, соковитих та солодких ягід.

Ми розповімо, як доглядати за кущами смородини та що обов'язково слід зробити ще у березні, щоб врожай ягід був фантастичний.

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Ми розділили догляд за смородиною у п'ять простих етапів, які дозволять виростити здорові кущі та велетенські ягоди:

1. Підживлення смородини

Щоб смородина активно росла та плодоносила, її потрібно регулярно підживлювати. Перше підживлення необхідно обов'язково зробити до розпускання бруньок (кінець лютого — початок березня). Другий раз — після цвітіння, для покращення зав’язі та росту ягід. І третій — після збору врожаю, щоб зміцнити кущ перед зимою.

Найкращі варіанти натуральних добрив:

деревний попіл — джерело калію та кальцію, зміцнює рослину та підвищує її стійкість до хвороб;

— джерело калію та кальцію, зміцнює рослину та підвищує її стійкість до хвороб; перепрілий гній — насичує ґрунт азотом, покращує його структуру та підвищує водоутримуючу здатність;

— насичує ґрунт азотом, покращує його структуру та підвищує водоутримуючу здатність; компост — природне джерело органічних речовин, що сприяють здоровому розвитку кореневої системи;

— природне джерело органічних речовин, що сприяють здоровому розвитку кореневої системи; біогумус — містить гумінові кислоти, які стимулюють ріст рослин та покращують їх імунітет;

— містить гумінові кислоти, які стимулюють ріст рослин та покращують їх імунітет; зелене добриво (настій кропиви, кульбаби) — природне джерело азоту та мікроелементів.

Підживлення смородини навесні. Скриншот з відео на Youtube

Для першого ефективного підживлення садівники рекомендують приготувати такий поживний розчин:

Змішати 1 кг деревного попелу та 1 кг перепрілого гною. Розчинити суміш у 10 л теплої води, настоювати 3-4 години, помішуючи. Додати ще 20 л води. Поливати кожен кущ по 3-5 л отриманого розчину, рівномірно розподіляючи його навколо кореневої зони.

Важливо пам'ятати, що перед внесенням добрив ґрунт навколо кущів потрібно ретельно розпушити, щоб забезпечити краще проникнення поживних речовин до коренів.

Догляд за чорною смородиною. Фото: google.com

2. Полив смородини

Смородина потребує помірного, але регулярного поливу:

у період активного росту — раз на тиждень по 10-15 л води на кущ;

— раз на тиждень по 10-15 л води на кущ; під час цвітіння та дозрівання ягід — кожні 3-4 дні;

— кожні 3-4 дні; восени — останній рясний полив перед зимівлею.

Важливо уникати перезволоження, оскільки це може призвести до загнивання коренів. Поливати краще вранці або ввечері, щоб волога повільно проникала в ґрунт.

Полив смородини влітку. Фото: depositphotos.com

3. Обрізка смородини

Своєчасна обрізка сприяє омолодженню куща, покращенню врожайності та захисту від хвороб. Також правильна обрізка забезпечить краще освітлення куща та рівномірний розвиток плодів.

Основні принципи обрізки:

ранньою весною видаляйте старі, хворі та слабкі пагони;

видаляйте старі, хворі та слабкі пагони; влітку проріджуйте кущ, щоб покращити циркуляцію повітря;

проріджуйте кущ, щоб покращити циркуляцію повітря; восени проводьте санітарну обрізку, видаляючи всі пошкоджені гілки.

Жінка доглядає за кущами смородини. Фото: google.com

4. Захист від шкідників та хвороб

Основні вороги смородини — попелиця, павутинний кліщ та скляниця. Щоб смородина не хворіла та не була атакована шкідниками, слід:

обробляти кущі розчином мідного купоросу навесні;

використовувати настій часнику або цибулі для профілактики грибкових захворювань;

регулярно прибирати опале листя та бур'яни навколо кущів.

Для боротьби зі шкідниками можна використовувати:

Настій тютюну або часнику — для обприскування. Мильний розчин — для боротьби з попелицею або павутинним кліщем. Біопрепарати (наприклад, біофунгіциди) — для екологічного захисту.

Оприскування смородини від шкідників. Фото: shutterstock.com

5. Додаткові поради

Висаджуйте смородину в добре освітлених місцях, де можна уникнути застою води. Регулярно оглядайте кущі на наявність шкідників або хвороб, щоб вчасно виявити проблеми та вжити необхідних заходів.

Також мульчуйте землю навколо куща для збереження вологи та захисту від бур'янів. Для мульчі можна використовувати тирсу, солому або скошену траву.

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