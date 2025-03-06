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Смородина вырастет размером с виноград — как правильно ухаживать

6 марта 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как вырастить смородину, чтобы была размером с виноград — советы садоводов
Урожай крупных ягод смородины. Фото: google.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Если вы большой любитель смородины, весна — идеальное время для подготовки кустов к новому сезону. Позаботившись об этой культуре заранее, можно получить щедрый урожай крупных, сочных и сладких ягод.

Мы расскажем, как ухаживать за кустами смородины и что обязательно следует сделать еще в марте, чтобы урожай ягод был фантастический.

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Мы разделили уход за смородиной в пять простых этапов, которые позволят вырастить здоровые кусты и огромные ягоды:

1. Подкормка смородины

Чтобы смородина активно росла и плодоносила, ее нужно регулярно подкармливать. Первую подкормку необходимо обязательно сделать до распускания почек (конец февраля — начало марта). Второй раз — после цветения, для улучшения завязи и роста ягод. И третий — после сбора урожая, чтобы укрепить куст перед зимой.

Лучшие варианты натуральных удобрений:

  • древесная зола — источник калия и кальция, укрепляет растение и повышает его устойчивость к болезням;
  • перепревший навоз — насыщает почву азотом, улучшает ее структуру и повышает водоудерживающую способность;
  • компост — природный источник органических веществ, способствующих здоровому развитию корневой системы;
  • биогумус — содержит гуминовые кислоты, которые стимулируют рост растений и улучшают их иммунитет;
  • зеленое удобрение (настой крапивы, одуванчика) — природный источник азота и микроэлементов.

 

Как вырастить смородину, чтобы была размером с виноград — эффективное удобрение
Подкормка смородины весной. Скриншот из видео на Youtube

Для первой эффективной подкормки садоводы рекомендуют приготовить такой питательный раствор:

  1. Смешать 1 кг древесной золы и 1 кг перепревшего навоза.
  2. Растворить смесь в 10 л теплой воды, настаивать 3-4 часа, помешивая.
  3. Добавить еще 20 л воды.
  4. Поливать каждый куст по 3-5 л полученного раствора, равномерно распределяя его вокруг корневой зоны.

Важно помнить, что перед внесением удобрений почву вокруг кустов нужно тщательно разрыхлить, чтобы обеспечить лучшее проникновение питательных веществ к корням.

 

Секрет садоводов по правильному уходу за смородиной
Уход за черной смородиной. Фото: google.com

2. Полив смородины

Смородина нуждается в умеренном, но регулярном поливе:

  • в период активного роста — раз в неделю по 10-15 л воды на куст;
  • во время цветения и созревания ягод — каждые 3-4 дня;
  • осенью — последний обильный полив перед зимовкой.

Важно избегать переувлажнения, поскольку это может привести к загниванию корней. Поливать лучше утром или вечером, чтобы влага медленно проникала в почву.

 

Как правильно поливать смородину
Полив смородины летом. Фото: depositphotos.com

3. Обрезка смородины

Своевременная обрезка способствует омоложению куста, улучшению урожайности и защите от болезней. Также правильная обрезка обеспечит лучшее освещение куста и равномерное развитие плодов.

Основные принципы обрезки:

  • ранней весной удаляйте старые, больные и слабые побеги;
  • летом прореживайте куст, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
  • осенью проводите санитарную обрезку, удаляя все поврежденные ветви.

 

Когда обрезать куст смородины
Женщина ухаживает за кустами смородины. Фото: google.com

4. Защита от вредителей и болезней

Основные враги смородины — тля, паутинный клещ и стеклянница. Чтобы смородина не болела и не была атакована вредителями, следует:

  • обрабатывать кусты раствором медного купороса весной;
  • использовать настой чеснока или лука для профилактики грибковых заболеваний;
  • регулярно убирать опавшие листья и сорняки вокруг кустов.

Для борьбы с вредителями можно использовать:

  1. Настой табака или чеснока — для опрыскивания.
  2. Мыльный раствор — для борьбы с тлей или паутинным клещом.
  3. Биопрепараты (например, биофунгициды) — для экологической защиты.

 

Как защитить смородину от вредителей
Опрыскивание смородины от вредителей. Фото: shutterstock.com

5. Дополнительные советы

Высаживайте смородину в хорошо освещенных местах, где можно избежать застоя воды. Регулярно осматривайте кусты на наличие вредителей или болезней, чтобы вовремя выявить проблемы и принять необходимые меры.

Также мульчируйте землю вокруг куста для сохранения влаги и защиты от сорняков. Для мульчи можно использовать опилки, солому или скошенную траву.

 

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать весной кусты смородины, малины и крыжовника.

Напомним, мы писали, чем подкармливать крыжовник для щедрого урожая.

Также мы информировали, чем обязательно надо подкормить клубнику весной, чтобы урожай вас приятно удивил.

растения ягоды советы удобрения Смородина уход

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