Как вырастить смородину, чтобы была размером с виноград — советы садоводов

Урожай крупных ягод смородины. Фото: google.com

Если вы большой любитель смородины, весна — идеальное время для подготовки кустов к новому сезону. Позаботившись об этой культуре заранее, можно получить щедрый урожай крупных, сочных и сладких ягод.

Мы расскажем, как ухаживать за кустами смородины и что обязательно следует сделать еще в марте, чтобы урожай ягод был фантастический.

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Мы разделили уход за смородиной в пять простых этапов, которые позволят вырастить здоровые кусты и огромные ягоды:

1. Подкормка смородины

Чтобы смородина активно росла и плодоносила, ее нужно регулярно подкармливать. Первую подкормку необходимо обязательно сделать до распускания почек (конец февраля — начало марта). Второй раз — после цветения, для улучшения завязи и роста ягод. И третий — после сбора урожая, чтобы укрепить куст перед зимой.

Лучшие варианты натуральных удобрений:

древесная зола — источник калия и кальция, укрепляет растение и повышает его устойчивость к болезням;

— источник калия и кальция, укрепляет растение и повышает его устойчивость к болезням; перепревший навоз — насыщает почву азотом, улучшает ее структуру и повышает водоудерживающую способность;

— насыщает почву азотом, улучшает ее структуру и повышает водоудерживающую способность; компост — природный источник органических веществ, способствующих здоровому развитию корневой системы;

— природный источник органических веществ, способствующих здоровому развитию корневой системы; биогумус — содержит гуминовые кислоты, которые стимулируют рост растений и улучшают их иммунитет;

— содержит гуминовые кислоты, которые стимулируют рост растений и улучшают их иммунитет; зеленое удобрение (настой крапивы, одуванчика) — природный источник азота и микроэлементов.

Подкормка смородины весной. Скриншот из видео на Youtube

Для первой эффективной подкормки садоводы рекомендуют приготовить такой питательный раствор:

Смешать 1 кг древесной золы и 1 кг перепревшего навоза. Растворить смесь в 10 л теплой воды, настаивать 3-4 часа, помешивая. Добавить еще 20 л воды. Поливать каждый куст по 3-5 л полученного раствора, равномерно распределяя его вокруг корневой зоны.

Важно помнить, что перед внесением удобрений почву вокруг кустов нужно тщательно разрыхлить, чтобы обеспечить лучшее проникновение питательных веществ к корням.

Уход за черной смородиной. Фото: google.com

2. Полив смородины

Смородина нуждается в умеренном, но регулярном поливе:

в период активного роста — раз в неделю по 10-15 л воды на куст;

— раз в неделю по 10-15 л воды на куст; во время цветения и созревания ягод — каждые 3-4 дня;

— каждые 3-4 дня; осенью — последний обильный полив перед зимовкой.

Важно избегать переувлажнения, поскольку это может привести к загниванию корней. Поливать лучше утром или вечером, чтобы влага медленно проникала в почву.

Полив смородины летом. Фото: depositphotos.com

3. Обрезка смородины

Своевременная обрезка способствует омоложению куста, улучшению урожайности и защите от болезней. Также правильная обрезка обеспечит лучшее освещение куста и равномерное развитие плодов.

Основные принципы обрезки:

ранней весной удаляйте старые, больные и слабые побеги;

удаляйте старые, больные и слабые побеги; летом прореживайте куст, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;

прореживайте куст, чтобы улучшить циркуляцию воздуха; осенью проводите санитарную обрезку, удаляя все поврежденные ветви.

Женщина ухаживает за кустами смородины. Фото: google.com

4. Защита от вредителей и болезней

Основные враги смородины — тля, паутинный клещ и стеклянница. Чтобы смородина не болела и не была атакована вредителями, следует:

обрабатывать кусты раствором медного купороса весной;

использовать настой чеснока или лука для профилактики грибковых заболеваний;

регулярно убирать опавшие листья и сорняки вокруг кустов.

Для борьбы с вредителями можно использовать:

Настой табака или чеснока — для опрыскивания. Мыльный раствор — для борьбы с тлей или паутинным клещом. Биопрепараты (например, биофунгициды) — для экологической защиты.

Опрыскивание смородины от вредителей. Фото: shutterstock.com

5. Дополнительные советы

Высаживайте смородину в хорошо освещенных местах, где можно избежать застоя воды. Регулярно осматривайте кусты на наличие вредителей или болезней, чтобы вовремя выявить проблемы и принять необходимые меры.

Также мульчируйте землю вокруг куста для сохранения влаги и защиты от сорняков. Для мульчи можно использовать опилки, солому или скошенную траву.

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