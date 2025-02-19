Чим потрібно підживлювати аґрус, щоб покращити його врожай — поради дачникам

Чим підживлювати аґрус для щедрого врожаю — корисні поради
Якщо ви хочете виростити найсмачніший аґрус у своєму саду, його необхідно правильно доглядати і вчасно "годувати". Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно підживити цю садову рослину, щоб зібрати багато смачних і солодких ягід з кущів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як вибрати добрива для підживлення аґрусу
Перш, ніж удобрювати аґрус, необхідно зрозуміти, які елементи йому більше потрібні. Дачники з досвідом радять обрати органічні та мінеральні речовини, які не тільки зміцнять кореневу систему, а й змусять пагони активно рости.
Водночас, не можна додавати надмірну кількість азоту, адже він може спровокувати рясне наростання зеленої маси, яке, в свою чергу, зіпсує процес плодоношення.
Чим варто підживлювати аґрус
Досвідчені садівники рекомендують підживлювати аґрус добривами із вмістом фосфору, магнію і калію, які зміцнюють коріння і сприяють появі великих ягід на рослинах. Краще "годувати" ці ягоди органічними добривами, а саме — перегноєм і компостом, які наділяють ґрунт корисними елементами і покращують його якість.
Ще можна використати зелений компост — зокрема, залишки трави або бобових культур, які сильніше збагачують землю.
Коли варто підживлювати ґрунт
Дачники радять підживлювати аґрус кілька разів за один сезон — на початку весни, у період активного росту та наприкінці літа. Причому, краще додавати добрива вранці або ввечері, коли надворі не так спекотно, а культура краще засвоює корисні елементи.
Також необхідно регулярно поливати аґрус сумішшю з 30 мілілітрів добрива на десять літрів води. Це допоможе покращити не лише врожай, а й присмак ягід.
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