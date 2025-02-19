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Чим підживлювати аґрус для щедрого врожаю — корисні поради

19 лютого 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Чим потрібно підживлювати аґрус, щоб покращити його врожай — поради дачникам
Дачник, який збирає аґрус у саду. Фото: Gardeners` World
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете виростити найсмачніший аґрус у своєму саду, його необхідно правильно доглядати і вчасно "годувати". Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно підживити цю садову рослину, щоб зібрати багато смачних і солодких ягід з кущів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як вибрати добрива для підживлення аґрусу

Перш, ніж удобрювати аґрус, необхідно зрозуміти, які елементи йому більше потрібні. Дачники з досвідом радять обрати органічні та мінеральні речовини, які не тільки зміцнять кореневу систему, а й змусять пагони активно рости.

Водночас, не можна додавати надмірну кількість азоту, адже він може спровокувати рясне наростання зеленої маси, яке, в свою чергу, зіпсує процес плодоношення.

Крыжовник
Ягоди аґруса на гілці куща. Фото: Freepik

Чим варто підживлювати аґрус

Досвідчені садівники рекомендують підживлювати аґрус добривами із вмістом фосфору, магнію і калію, які зміцнюють коріння і сприяють появі великих ягід на рослинах. Краще "годувати" ці ягоди органічними добривами, а саме — перегноєм і компостом, які наділяють ґрунт корисними елементами і покращують його якість.

Ще можна використати зелений компост — зокрема, залишки трави або бобових культур, які сильніше збагачують землю. 

Полив крыжовника
Процес поливу аґруса в саду. Фото: Pixabay

Коли варто підживлювати ґрунт 

Дачники радять підживлювати аґрус кілька разів за один сезон — на початку весни, у період активного росту та наприкінці літа. Причому, краще додавати добрива вранці або ввечері, коли надворі не так спекотно, а культура краще засвоює корисні елементи.

Також необхідно регулярно поливати аґрус сумішшю з 30 мілілітрів добрива на десять літрів води. Це допоможе покращити не лише врожай, а й присмак ягід.

Нагадаємо, ми писали про те, що не можна робити з аґрусом, щоб не зіпсувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, чим частіше хворіє аґрус і як його можна захистити. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно удобрювати аґрус влітку для гарного врожаю.

ягоди добрива поради сад Аґрус

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