Чем нужно подкармливать крыжовник, чтобы улучшить его урожай — советы дачникам

Дачник, который собирает крыжовник в саду. Фото: Gardeners` World

Если вы хотите вырастить самый вкусный крыжовник в своем саду, за ним необходимо правильно ухаживать и вовремя "кормить". Опытные дачники рассказали, чем нужно подкормить это садовое растение, чтобы собрать много вкусных и сладких ягод с кустов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как выбрать удобрения для подкормки крыжовника

Прежде, чем удобрять крыжовник, необходимо понять, какие элементы ему больше нужны. Дачники с опытом советуют выбрать органические и минеральные вещества, которые не только укрепят корневую систему, но и заставят побеги активно расти.

В то же время, нельзя добавлять чрезмерное количество азота, ведь он может спровоцировать обильное нарастание зеленой массы, которое, в свою очередь, испортит процесс плодоношения.

Ягоды крыжовника на ветке куста. Фото: Freepik

Чем стоит подкармливать крыжовник

Опытные садоводы рекомендуют подкармливать крыжовник удобрениями с содержанием фосфора, магния и калия, которые укрепляют корни и способствуют появлению крупных ягод на растениях. Лучше "кормить" эти ягоды органическими удобрениями, а именно — перегноем и компостом, которые наделяют почву полезными элементами и улучшают ее качество.

Еще можно использовать зеленый компост — в частности, остатки травы или бобовых культур, которые сильнее обогащают землю.

Процесс полива крыжовника в саду. Фото: Pixabay

Когда стоит подкармливать почву

Дачники советуют подкармливать крыжовник несколько раз за один сезон — в начале весны, в период активного роста и в конце лета. Причем, лучше добавлять удобрения утром или вечером, когда на улице не так жарко, а культура лучше усваивает полезные элементы.

Также необходимо регулярно поливать крыжовник смесью из 30 миллилитров удобрения на десять литров воды. Это поможет улучшить не только урожай, но и привкус ягод.

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