Як правильно обрізати малину, смородину і аґрус взимку і навесні — поради дачникам

Людина, яка обрізає кущ аґруса на городі. Фото: Pinterest

Одним з найважливіших етапів догляду ягідних чагарників на городі є їхня обрізка, але якщо припуститися помилки у процесі, можна залишитися без врожаю. Досвідчені дачники розповіли, як правильно обрізати малину, смородину і аґрус взимку і навесні, щоб стимулювати їхнє плодоношення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як обрізати малину

Спочатку обріжте до основи дворічні гілки, які вже точно не будуть більше плодоносити, і приберіть всі слабкі пагони. У однорічних пагонів залиште від десяти до 12 найбільш розвинених, а всі інші обріжте. Верхівки пагонів, які залишилися, обріжте на 2,2-2,5 метра, а якщо у вас низький кущ, верхівки обріжте на десять або 15 сантиметрів.

Що стосується ремонтантної малини, то кущі цієї ягоди необхідно повністю під корінь зрізати, а робити це варто восени.

Врожай малини на гілці куща. Фото: Pinterest

Як обрізати смородину

Запам’ятайте, що кількість старих гілок, які ви щорічно обрізаєте на чорній смородині, має бути такою самою, як і кількість залишених нових гілок з прикореневої парості. Обов’язково щороку обрізайте гілки, яким за п’ять років.

Коли ви обрізаєте старі гілки або ті, які вам не потрібні, дивіться, щоб залишені гілки на кущі не заважали одна одній. Також стежте за тим, щоб вони не лежали на землі та зручно були розташовані на чагарниках.

Якщо говорити про червону і білу смородину, то їхні гілки можуть давати врожай сім-вісім років поспіль, але найбільша кількість ягід з’являється саме на тих гілках, яким від двох до п’яти років. Також стежте за тим, щоб на кущі з 12-15 гілок були гілки різних років, і щорічно з нових пагонів залишалося три-чотири найбільш розвинених.

Врожай чорної смородини на гілці. Фото: Pixabay

Як обрізати аґрус

На кущі цієї ягоди також повинно залишатися 15-20 гілок різних років. А оскільки майже всі ягоди з’являються на гілках від чотирьох до семи років, обрізати потрібно семирічні та ті, які стали слабкими і заважають. Ні в якому разі не обрізайте пагони, залишені на кущах, адже можна зіпсувати врожайність.

Врожай аґрусу на кущі. Фото: Pinterest

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