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Що варто посадити біля смородини для гарного врожаю — поради

27 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба посадити біля смородини, щоб покращити врожай — поради дачникам
Врожай смородини на кущі. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Для покращення врожаю смородини біля неї необхідно посадити певні рослини, адже "сусідство" з ними принесе багато користі цій популярній ягоді. Досвідчені дачники розповіли, які кільтури варто посіяти поруч зі смородиновими кущами, щоб покращити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Жимолость

Посадивши жимолость біля смородини, ви покращите врожай як однієї культури, так й іншої. Справа в тому, що вони не відбирають одна в одної поживні елементи та не псують ріст. Також їм потрібен майже однаковий догляд, і вони здатні витримувати різкі перепади температури повітря.

Жимолость
Врожай жимолості на рослині. Фото: Pinterest

Лохина

І смородина, і лохина чудово приживаються на кислих ґрунтах і люблять, коли їх регулярно поливають. Ще вони також не вважаються конкурентами один для одного. Більш того, якщо посадити на одній ділянці лохину і смородину різних сортів, можна збирати врожай із середини літа до середини осені.

Голубика
Стигла лохина на кущі. Фото: скриншот з YouTube

Яблуня

Коренева система цього фруктового дерева набагато глибша за коріння смородини, тому вона не буде впливати на ріст і розвиток ягідних чагарників. Причому, тінь від яблуні захищатиме смородину від прямих сонячних променів. Але запам’ятайте, що ягода не любить суцільну тінь.

Яблоня
Врожай яблук на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Часник і цибуля

Цибуля з часником оберігатимуть смородинові кущі від різних шкідників, наприклад, від павутинного кліща. Щоб захистити смородину, вистачить кількох рядків часника і цибулі по периметру ягідних чагарників.

Коллаж
Врожай часнику і цибулі на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Календула 

Ці яскраві квіти також захищатимуть смородину від різних комах, адже вони мають доволі яскравий аромат, який, до речі, не люблять попелиці. До того ж, календула приваблюватиме комах, які запилюють смородину, і цвістиме протягом всього літа.

Календула
Квіти календули в саду. Фото: Pinterest

М’ята

Не секрет, що м’ята має неймовірно потужний запах, а тому вона також підійде для захисту смородини від шкідників. Крім того, ви не тільки допоможете ягідним кущам, а й зможете насолодитися ароматними чаями або смачними прохолодними напоями.

Мята
Кущ м'яти в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно розсаджувати смородину на городі взимку. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно позбутися брунькового кліща на смородині. 

Також ми повідомляли про те, що краще не садити біля смородини на городі. 

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