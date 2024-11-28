Як позбутися брунькового кліща на смородині — ефективний метод

Бруньковий кліщ на кущі смородини. Фото: скриншот з YouTube

Бруньковий кліщ — це один з дуже небезпечних шкідників, який вражає чорну смородину, псуючи її врожай. Якщо цей кліщ добрався до ваших ягідних чагарників, дізнайтеся про одні ефективні методи, які допоможуть вам позбутися цих шкідників раз і назавжди.

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Хто такий бруньковий кліщ

Бруньковий кліщ — це небезпечний шкідник, розмір якого становить лише 0,2 міліметра, тому його дуже важко одразу помітити. Цей кліщ живе в бруньках, які ще не розпустилися. Дізнатися про те, що кліщ перебуває всередині бруньок, можна за збільшенням розмірів і виглядом, немов маленький качан капусти.

Такі бруньки можна побачити навесні до появи листочків і восени, коли листя вже опало. Якщо ви помітили ознаки наявності цього шкідника на чорній смородині, яка часто ним вражається, то вам варто знати дієві методи боротьби, які захистять ягоди від нього.

Ознака наявності брунького кліща на смородині. Фото: Pinterest

Як можна позбутися брунькового кліща на смородині

Дачники з досвідом категорично не рекомендують позбавлятися цього кліща хімічними методами. Річ у тому, що обприскування співпадає з початком періоду цвітіння кущів, а це, в свою чергу, може нашкодити бджолам, які запилюють їх. До того ж, ці методи вважаються не дуже ефективними.

У цьому випадку на допомогу прийде один дуже дієвий, а головне — безпечний метод. Так, щоб позбутися брунькового кліща на смородині, обріжте бруньки, які захворіли. Якщо цих бруньок багато, то доведеться видалити всю гілку і навіть цілий ягідний чагарник.

Причому, гілки, яких ви позбулися, необхідно одразу спалити, щоб не дати захворюванню розповсюджуватися.

Процес обрізки кущів смородини. Фото: Novinky

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