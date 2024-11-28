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Бруньковий кліщ на смородині — як позбутися шкідника

28 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися брунькового кліща на смородині — ефективний метод
Бруньковий кліщ на кущі смородини. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Бруньковий кліщ — це один з дуже небезпечних шкідників, який вражає чорну смородину, псуючи її врожай. Якщо цей кліщ добрався до ваших ягідних чагарників, дізнайтеся про одні ефективні методи, які допоможуть вам позбутися цих шкідників раз і назавжди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Хто такий бруньковий кліщ

Бруньковий кліщ — це небезпечний шкідник, розмір якого становить лише 0,2 міліметра, тому його дуже важко одразу помітити. Цей кліщ живе в бруньках, які ще не розпустилися. Дізнатися про те, що кліщ перебуває всередині бруньок, можна за збільшенням розмірів і виглядом, немов маленький качан капусти.

Такі бруньки можна побачити навесні до появи листочків і восени, коли листя вже опало. Якщо ви помітили ознаки наявності цього шкідника на чорній смородині, яка часто ним вражається, то вам варто знати дієві методи боротьби, які захистять ягоди від нього.

Почечный клещ
Ознака наявності брунького кліща на смородині. Фото: Pinterest

Як можна позбутися брунькового кліща на смородині

Дачники з досвідом категорично не рекомендують позбавлятися цього кліща хімічними методами. Річ у тому, що обприскування співпадає з початком періоду цвітіння кущів, а це, в свою чергу, може нашкодити бджолам, які запилюють їх. До того ж, ці методи вважаються не дуже ефективними.

У цьому випадку на допомогу прийде один дуже дієвий, а головне — безпечний метод. Так, щоб позбутися брунькового кліща на смородині, обріжте бруньки, які захворіли. Якщо цих бруньок багато, то доведеться видалити всю гілку і навіть цілий ягідний чагарник.

Причому, гілки, яких ви позбулися, необхідно одразу спалити, щоб не дати захворюванню розповсюджуватися.

Обрезка смородины
Процес обрізки кущів смородини. Фото: Novinky

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини краще не садити на одній ділянці з чорною смородиною. 

Раніше ми розповідали про те, від яких хвороб частіше страждає смородина і як її лікувати. 

Також ми повідомляли про те, як сушити листя смородини, щоб приготувати смачний чай. 

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