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Почечный клещ на смородине — как избавиться от вредителя

28 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как избавиться от почечного клеща на смородине — эффективный метод
Почечный клещ на кусте смородины. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Почечный клещ — это один из очень опасных вредителей, который поражает черную смородину, портя ее урожай. Если этот клещ добрался до ваших ягодных кустарников, узнайте об одних эффективных методах, которые помогут вам избавиться от этих вредителей раз и навсегда.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кто такой почечный клещ

Почечный клещ — это опасный вредитель, размер которого составляет всего 0,2 миллиметра, поэтому его очень трудно сразу заметить. Этот клещ живет в еще не распустившихся почках. Узнать о том, что клещ находится внутри почек, можно по увеличению размеров и виду, словно маленький кочан капусты.

Такие почки можно увидеть весной до появления листочков и осенью, когда листья уже опали. Если вы заметили признаки наличия этого вредителя на черной смородине, которая часто им поражается, вам следует знать действенные методы борьбы, которые защитят ягоды от него.

Почечный клещ
Признак наличия почечного клеща на смородине. Фото: Pinterest

Как можно избавиться от почечного клеща на смородине

Дачники с опытом не рекомендуют избавляться от этого клеща химическими методами. Дело в том, что опрыскивание совпадает с началом периода цветения кустов, а это, в свою очередь, может навредить опыляющим их пчелам. К тому же, эти методы считаются не очень эффективными.

В этом случае на помощь придет один очень действенный, а главное — безопасный метод. Так, чтобы избавиться от почечного клеща на смородине, обрежьте заболевшие почки. Если этих почек много, то придется удалить всю ветку и даже целый ягодный кустарник.

Причем, ветви, от которых вы избавились, необходимо сразу сжечь, чтобы не дать заболеванию распространяться.

Обрезка смородины
Процесс обрезки кустов смородины. Фото: Новости

Напомним, мы писали о том, какие растения лучше не сажать на одном участке с черной смородиной.

Раньше мы рассказывали о том, от каких болезней чаще страдает смородина и как ее лечить.

Также мы сообщали о том, как сушить листья смородины, чтобы приготовить вкусный чай.

ягоды советы огород Смородина эффективные способы вредители

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