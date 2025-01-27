Что надо посадить возле смородины, чтобы улучшить урожай — советы дачникам

Что стоит посадить возле смородины для хорошего урожая — советы
Для улучшения урожая смородины возле нее необходимо посадить определенные растения, ведь "соседство" с ними принесет много пользы этой популярной ягоде. Опытные дачники рассказали, какие кильтуры стоит посеять рядом со смородиновыми кустами, чтобы улучшить урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения надо посадить рядом со смородиной
Жимолость
Посадив жимолость возле смородины, вы улучшите урожай как одной культуры, так и другой. Дело в том, что они не отбирают друг у друга питательные элементы и не портят рост. Также им нужен почти одинаковый уход, и они способны выдерживать резкие перепады температуры воздуха.
Голубика
И смородина, и голубика прекрасно приживаются на кислых почвах и любят, когда их регулярно поливают. Еще они также не считаются конкурентами друг для друга. Более того, если посадить на одном участке голубику и смородину разных сортов, можно собирать урожай с середины лета до середины осени.
Яблоня
Корневая система этого фруктового дерева намного глубже корней смородины, поэтому она не будет влиять на рост и развитие ягодных кустарников. Причем, тень от яблони будет защищать смородину от прямых солнечных лучей. Но запомните, что ягода не любит сплошную тень.
Часник и лук
Лук с чесноком будут оберегать смородиновые кусты от различных вредителей, например, от паутинного клеща. Чтобы защитить смородину, хватит нескольких рядков чеснока и лука по периметру ягодных кустарников.
Календула
Эти яркие цветы также будут защищать смородину от различных насекомых, ведь они имеют довольно яркий аромат, который, кстати, не любит тля. К тому же, календула будет привлекать насекомых, которые опыляют смородину, и будет цвести в течение всего лета.
Мята
Не секрет, что мята имеет невероятно мощный запах, а потому она также подойдет для защиты смородины от вредителей. Кроме того, вы не только поможете ягодным кустам, но и сможете насладиться ароматными чаями или вкусными прохладительными напитками.
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