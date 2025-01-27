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Что стоит посадить возле смородины для хорошего урожая — советы

27 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо посадить возле смородины, чтобы улучшить урожай — советы дачникам
Урожай смородины на кусте. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Для улучшения урожая смородины возле нее необходимо посадить определенные растения, ведь "соседство" с ними принесет много пользы этой популярной ягоде. Опытные дачники рассказали, какие кильтуры стоит посеять рядом со смородиновыми кустами, чтобы улучшить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Жимолость

Посадив жимолость возле смородины, вы улучшите урожай как одной культуры, так и другой. Дело в том, что они не отбирают друг у друга питательные элементы и не портят рост. Также им нужен почти одинаковый уход, и они способны выдерживать резкие перепады температуры воздуха.

Жимолость
Урожай жимолости на растении. Фото: Pinterest

Голубика

И смородина, и голубика прекрасно приживаются на кислых почвах и любят, когда их регулярно поливают. Еще они также не считаются конкурентами друг для друга. Более того, если посадить на одном участке голубику и смородину разных сортов, можно собирать урожай с середины лета до середины осени.

Голубика
Спелая голубика на кусте. Фото: скриншот с YouTube

Яблоня

Корневая система этого фруктового дерева намного глубже корней смородины, поэтому она не будет влиять на рост и развитие ягодных кустарников. Причем, тень от яблони будет защищать смородину от прямых солнечных лучей. Но запомните, что ягода не любит сплошную тень.

Яблоня
Урожай яблок на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Часник и лук

Лук с чесноком будут оберегать смородиновые кусты от различных вредителей, например, от паутинного клеща. Чтобы защитить смородину, хватит нескольких рядков чеснока и лука по периметру ягодных кустарников.

Коллаж
Урожай чеснока и лука на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Календула

Эти яркие цветы также будут защищать смородину от различных насекомых, ведь они имеют довольно яркий аромат, который, кстати, не любит тля. К тому же, календула будет привлекать насекомых, которые опыляют смородину, и будет цвести в течение всего лета.

Календула
Цветы календулы в саду. Фото: Pinterest

Мята

Не секрет, что мята имеет невероятно мощный запах, а потому она также подойдет для защиты смородины от вредителей. Кроме того, вы не только поможете ягодным кустам, но и сможете насладиться ароматными чаями или вкусными прохладительными напитками.

Мята
Куст мяты в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно рассаживать смородину на огороде зимой.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно избавиться от почкового клеща на смородине.

Также мы сообщали о том, что лучше не сажать возле смородины на огороде.

растения ягоды советы огород Смородина кусты

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19:23 Керченский мост под угрозой — Россия восстанавливает ограждение

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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