Что надо посадить возле смородины, чтобы улучшить урожай — советы дачникам

Урожай смородины на кусте. Фото: Decorexpro

Для улучшения урожая смородины возле нее необходимо посадить определенные растения, ведь "соседство" с ними принесет много пользы этой популярной ягоде. Опытные дачники рассказали, какие кильтуры стоит посеять рядом со смородиновыми кустами, чтобы улучшить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Жимолость

Посадив жимолость возле смородины, вы улучшите урожай как одной культуры, так и другой. Дело в том, что они не отбирают друг у друга питательные элементы и не портят рост. Также им нужен почти одинаковый уход, и они способны выдерживать резкие перепады температуры воздуха.

Урожай жимолости на растении. Фото: Pinterest

Голубика

И смородина, и голубика прекрасно приживаются на кислых почвах и любят, когда их регулярно поливают. Еще они также не считаются конкурентами друг для друга. Более того, если посадить на одном участке голубику и смородину разных сортов, можно собирать урожай с середины лета до середины осени.

Спелая голубика на кусте. Фото: скриншот с YouTube

Яблоня

Корневая система этого фруктового дерева намного глубже корней смородины, поэтому она не будет влиять на рост и развитие ягодных кустарников. Причем, тень от яблони будет защищать смородину от прямых солнечных лучей. Но запомните, что ягода не любит сплошную тень.

Урожай яблок на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Часник и лук

Лук с чесноком будут оберегать смородиновые кусты от различных вредителей, например, от паутинного клеща. Чтобы защитить смородину, хватит нескольких рядков чеснока и лука по периметру ягодных кустарников.

Урожай чеснока и лука на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Календула

Эти яркие цветы также будут защищать смородину от различных насекомых, ведь они имеют довольно яркий аромат, который, кстати, не любит тля. К тому же, календула будет привлекать насекомых, которые опыляют смородину, и будет цвести в течение всего лета.

Цветы календулы в саду. Фото: Pinterest

Мята

Не секрет, что мята имеет невероятно мощный запах, а потому она также подойдет для защиты смородины от вредителей. Кроме того, вы не только поможете ягодным кустам, но и сможете насладиться ароматными чаями или вкусными прохладительными напитками.

Куст мяты в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно рассаживать смородину на огороде зимой.

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