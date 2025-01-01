Як правильно провести зимове живцювання смородини — поради садівникам

Кущ смородини. Фото: unsplash.com

Зима — найкращий час для розмноження кущів смородини. Живці можна нарізати з січня по березень, але краще робити це під час відлиги, щоб гілочки не отримали стрес від різкого перепаду температури.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як правильно провести зимове живцювання.

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Які пагони смородини підходять для живцювання

Для розмноження годяться тільки однорічні пагони. Відрізнити їх просто — вони найсвітліші. Зрізають їх акуратно біля землі (зверніть увагу на зріз — він повинен бути зеленим, без чорноти в серединці). Потім нарізають на живці довжиною 20 см. Найкращі — 2-3 живці з нижньої частини гілки. Верхівку краще викинути — саджанці від неї будуть кволими.

Кущ смородини. Фото: unsplash.com

Процес живцювання

Для розмноження:

беремо посуду і наливаємо туди води,

додаємо мед ( пів чайної ложечки на 1 л),

ставимо живці, щоб вони були лише на третину в воді.

Найкраще розташувати пагони на найсвітлішому підвіконні. Під посудину можна підкласти пінопласт, щоб вода не захолонула сильно.

Перші корінці з'являються через 25-30 днів. Пересаджуємо лише, коли вони підростуть до 5 см. На дно кожного горщика покласти дренаж — керамзит або поламаний невеликими шматочками пінопласт шаром 2 см. Горщики з саджанцями корисно скласти в ящик, а простір між ними засипати вологою тирсою — вона допоможе підтримувати сприятливий мікроклімат навколо юних рослин.

Корисно раз на тиждень "підгодовувати" живці настоєм — 1 частина добрива на 10 л води. Якщо виростають квіточки, то обривати. До кінця травня саджанці вже мають бути готові до висадки.

Смородина. Фото: unsplash.com

Секрет ефективного вкорінення живців

1. У непрозорій посудині корінці утворюються краще, ніж в прозорій.

2. Воду при випаровуванні краще не міняти, а доливати.

3. Якщо води забагато, в нижній частині банки виникає нестача кисню і живці можуть загнити.

4. Чим старша рослина, з якої зрізають живці, тим гірше вони вкорінюються.

5. Якщо у живців немає листя, то коріння краще утворюється в темряві. А за наявності хоча б одного маленького листочка або навіть його частини для вкорінення потрібне світло.

Біла смородина. Фото: unsplash.com

Лайфхак з укорінення живців смородини

Щоб вода не випарувалась, а майбутні саджанці не засохли, виконайте наступні поради.

Вам потрібні:

склянка;

шматок пінопласту;

ніж;

кулькова ручка.

Зробіть так:

Поставте склянку на пінопласт і обведіть ручкою контур.

Виріжте ножем коло, трохи відступивши від контуру, щоб пінопласт вільно увійшов в стакан.

Налийте в склянку води.

Виконайте ножем в пінопласті стільки отворів, скільки у вас живців.

Застроміть живці в пінопласт так, щоб 1/3 була у воді.

Опустіть пінопласт з живцями в склянку з водою.

У такий спосіб живці будуть діставатися води разом з пінопластом і ніколи не засохнуть.

Нагадаємо, як позбутися брунькового кліща на смородині. Також, як правильно підживити кущі смородини у холодну пору року.