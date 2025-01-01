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Как правильно зимой рассадить смородину — секрет садовода

1 января 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как правильно провести зимнюю черенку смородины - советы садоводам
Куст смородины. Фото: unsplash.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Зима — лучшее время для размножения кустов смородины. Черенки можно нарезать с января по март, но лучше делать это во время оттепели, чтобы веточки не получили стресс от резкого перепада температуры.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, как правильно провести зимнюю черенку.

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Какие побеги смородины подходят для черенков

Для размножения годятся только однолетние побеги. Отличить их просто — они самые светлые. Срезают их аккуратно у земли (обратите внимание на срез — он должен быть зеленым, без черноты в средине). Затем нарезают на черенки длиной 20 см. Лучшие — 2-3 черенки из нижней части ветви. Верхушку лучше выбросить, саженцы от нее будут хилыми.

Куст смородины
Куст смородины. Фото: unsplash.com

Процесс создания черенков

Для размножения:

  • берем посуду и наливаем туда воды,
  • добавляем мед (пол чайной ложечки на 1 л),
  • ставим черенки, чтобы они были только на треть в воде.

Лучше всего расположить побеги на самом светлом подоконнике. Под сосуд можно подложить пенопласт, чтобы вода сильно не остывала.

Первые корешки появляются через 25-30 дней. Пересаживаем только когда они подрастут до 5 см. На дно каждого горшка нужно положить дренаж — керамзит или поломанный небольшими кусочками пенопласт слоем 2 см. Горшки с саженцами полезно сложить в ящик, а пространство между ними засыпать влажными опилками — они помогут поддерживать благоприятный микроклимат вокруг юных растений.

Полезно раз в неделю "подкармливать" черенки настоем — 1 часть удобрения на 10 л воды. Если вырастают цветочки, то их нужно оборвать. К концу мая саженцы уже должны быть готовы к высадке.

Смородина
Смородина. Фото: unsplash.com

Секрет эффективного укоренения черенков

1. В непрозрачном сосуде корешки образуются лучше, чем в прозрачном.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

3. Если воды многовато, в нижней части банки возникает недостаток кислорода и черенки могут загнить.

4. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

5. Если у черенков нет листьев, то корни лучше образуются в темноте. А при наличии хотя бы одного маленького листика или даже его части для укоренения нужен свет.

Белая смородина
Белая смородина. Фото: unsplash.com

Лайфхак по укоренению черенков смородины

Чтобы вода не испарилась, а будущие саженцы не засохли, следуйте следующим советам.

Вам нужны:

  • стакан;
  • кусок пенопласта;
  • нож;
  • шариковая ручка.

Сделайте так:

  • Поставьте стакан на пенопласт и обведите контур ручкой.
  • Вырежьте ножом круг, немного отступив от контура, чтобы пенопласт свободно вошел в стакан.
  • Налейте в стакан воды.
  • Выполните ножом в пенопласте столько отверстий, сколько у вас черенков.
  • Вставьте черенки в пенопласт так, чтобы 1/3 была в воде.
  • Опустите пенопласт с черенками в стакан с водой.

Таким образом черенки будут доставать воды вместе с пенопластом и никогда не засохнут.

Напомним, как избавиться от почечного клеща на смородине. Также, как правильно подкормить кусты смородины в холодное время года.

огород сад Смородина дача кусты

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