Як правильно розмножувати смородину взимку — поради та інструкції дачникам

Розмноження смородини. Фото: Pinterest

Вже за кілька місяців прийде весна і саме зараз досвідчені городники готуються до вирощування щедрого врожаю. Щоб отримати влітку соковиті ягоди смородини, вже зараз можна заготовляти живці кущів.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як правильно підготувати живці смородини взимку.

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Для заготівлі живців варто обирати здорові та міцні рослини, які будуть менш схильні до захворювань. Розмноження смородини найкраще проводити наприкінці зими чи на початку весни. Живці рекомендується зрізати під кутом 45%, щоб зберегти вологу всередині рослини.

Перед посадкою живці варто на декілька днів помістити в контейнер з водою, щоб вони пустили коріння.

Урожай смородини. Фото: Pinterest

Для посадки живців смородини експерти радять використовувати легкий повітропроникний ґрунт. Їх висаджують у заздалегідь зроблені лунки, глибиною на дві-три бруньки. Продовжуйте поливати рослини для успішного укорінення. Висаджувати в ґрунт можна тоді коди почнуть з'являтися нові пагони.

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