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Як правильно взимку розмножити смородину — секрет садівника

20 січня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як правильно розмножувати смородину взимку — поради та інструкції дачникам
Розмноження смородини. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Вже за кілька місяців прийде весна і саме зараз досвідчені городники готуються до вирощування щедрого врожаю. Щоб отримати влітку соковиті ягоди смородини, вже зараз можна заготовляти живці кущів.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як правильно підготувати живці смородини взимку. 

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Як правильно розмножувати смородину взимку

Для заготівлі живців варто обирати здорові та міцні рослини, які будуть менш схильні до захворювань. Розмноження смородини найкраще проводити наприкінці зими чи на початку весни. Живці рекомендується зрізати під кутом 45%, щоб зберегти вологу всередині рослини.

Перед посадкою живці варто на декілька днів помістити в контейнер з водою, щоб вони пустили коріння.

Як правильно взимку розмножити смородину — секрет садівника - фото 1
Урожай смородини. Фото: Pinterest

Для посадки живців смородини експерти радять використовувати легкий повітропроникний ґрунт. Їх висаджують у заздалегідь зроблені лунки, глибиною на дві-три бруньки. Продовжуйте поливати рослини для успішного укорінення. Висаджувати в ґрунт можна тоді коди почнуть з'являтися нові пагони.

Нагадаємо, як позбутися брунькового кліща на смородині. Також, як правильно підживити кущі смородини у холодну пору року.

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