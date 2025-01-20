Как правильно размножать смородину зимой - советы и инструкции дачникам

Как правильно зимой размножить смородину — секрет садовода
Уже через несколько месяцев придет весна и именно сейчас опытные огородники готовятся к выращиванию щедрого урожая. Чтобы получить летом сочные ягоды смородины, уже сейчас можно заготавливать черенки кустов.
Читайте нашу статью, чтобы узнать, как правильно подготовить черенки смородины зимой.
Как правильно размножать смородину зимой
Для заготовки черенков стоит выбирать здоровые и крепкие растения, которые будут менее подвержены заболеваниям. Размножение смородины лучше всего проводить в конце зимы или в начале весны. Черенки рекомендуется срезать под углом 45%, чтобы сохранить влагу внутри растения.
Перед посадкой черенки стоит на несколько дней поместить в контейнер с водой, чтобы они пустили корни.
Для посадки черенков смородины эксперты советуют использовать легкий воздухопроницаемый грунт. Их высаживают в заранее сделанные лунки, глубиной на две-три почки. Продолжайте поливать растения для успешного укоренения. Высаживать в грунт можно тогда кода начнут появляться новые побеги.
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