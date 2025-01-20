Как правильно размножать смородину зимой - советы и инструкции дачникам

Размножение смородины. Фото: Pinterest

Уже через несколько месяцев придет весна и именно сейчас опытные огородники готовятся к выращиванию щедрого урожая. Чтобы получить летом сочные ягоды смородины, уже сейчас можно заготавливать черенки кустов.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, как правильно подготовить черенки смородины зимой.

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Для заготовки черенков стоит выбирать здоровые и крепкие растения, которые будут менее подвержены заболеваниям. Размножение смородины лучше всего проводить в конце зимы или в начале весны. Черенки рекомендуется срезать под углом 45%, чтобы сохранить влагу внутри растения.

Перед посадкой черенки стоит на несколько дней поместить в контейнер с водой, чтобы они пустили корни.

Урожай смородины. Фото: Pinterest

Для посадки черенков смородины эксперты советуют использовать легкий воздухопроницаемый грунт. Их высаживают в заранее сделанные лунки, глубиной на две-три почки. Продолжайте поливать растения для успешного укоренения. Высаживать в грунт можно тогда кода начнут появляться новые побеги.

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