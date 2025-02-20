Как правильно обрезать малину, смородину и крыжовник зимой и весной — советы дачникам

Человек, который обрезает куст крыжовника на огороде. Фото: Pinterest

Одним из важнейших этапов ухода за ягодными кустарниками на огороде является их обрезка, но если допустить ошибку в процессе, можно остаться без урожая. Опытные дачники рассказали, как правильно обрезать малину, смородину и крыжовник зимой и весной, чтобы стимулировать их плодоношение.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как обрезать малину

Сначала обрежьте до основания двухлетние ветки, которые уже точно не будут больше плодоносить, и уберите все слабые побеги. У однолетних побегов оставьте от десяти до 12 наиболее развитых, а все остальные обрежьте. Верхушки побегов, которые остались, обрежьте на 2,2-2,5 метров, а если у вас низкий куст, верхушки обрежьте на десять или 15 сантиметров.

Что касается ремонтантной малины, то кусты этой ягоды необходимо полностью под корень срезать, а делать это стоит осенью.

Урожай малины на ветке куста. Фото: Pinterest

Как обрезать смородину

Запомните, что количество старых веток, которые вы ежегодно обрезаете на черной смородине, должно быть таким же, как и количество оставленных новых веток из прикорневой поросли. Обязательно каждый год обрезайте ветки, которым за пять лет.

Когда вы обрезаете старые ветки или те, которые вам не нужны, смотрите, чтобы оставленные ветки на кусте не мешали друг другу. Также следите за тем, чтобы они не лежали на земле и удобно были расположены на кустарниках.

Если говорить о красной и белой смородине, то их ветви могут давать урожай семь-восемь лет подряд, но наибольшее количество ягод появляется именно на тех ветвях, которым от двух до пяти лет. Также следите за тем, чтобы на кусте из 12-15 веток были ветки разных лет, и ежегодно из новых побегов оставалось три-четыре наиболее развитых.

Урожай черной смородины на ветке. Фото: Pixabay

Как обрезать крыжовник

На кусте этой ягоды также должно оставаться 15-20 веток разных лет. А поскольку почти все ягоды появляются на ветках от четырех до семи лет, обрезать нужно семилетние и те, которые стали слабыми и мешают. Ни в коем случае не обрезайте побеги, оставленные на кустах, ведь можно испортить урожайность.

Урожай крыжовника на кусте. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что стоит сажать возле смородины на огороде для большого урожая.

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