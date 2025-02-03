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Догляд малини під час цвітіння — чи можна її поливати

3 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно доглядати малину під час цвітіння — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Полив — це один з важливих етапів догляду тієї чи іншої рослини на городі, зокрема, і малини, але в деяких дачників виникає питання, чи можна це робити в певний період її вирощування. Дізнайтеся, чи варто поливати цей ягідний чагарник тоді, коли він активно квітне.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Досвідчені дачники знають, що за один сезон кущі малини необхідно поливати до семи разів, але здебільшого все залежить від того, яка погода надворі. А коли цей ягідний чагарник починає активно квітнути, в багатьох дачників виникає питання, чи можна його поливати.

Малина
Ягоди малини у період цвітіння. Фото: Pinterest

Тому ми розповідаємо, чи варто взагалі це робити на своєму городі та як правильно поливати малину, щоб не зіпсувати врожай літньої ягоди.

Як потрібно поливати малину

Малинові кущі потребують особливого зволоження саме в період цвітіння, формування зав’язей і дозрівання ягід. Не варто занадто часто поливати цю ягоду, однак важливо, щоб цей полив був рясним. У цьому випадку обов’язково стежте за тим, щоб коренева система на глибині в 30-40 сантиметрів отримувала необхідну вологу. 

Для цього на один квадратний метр необхідно витрачати до чотирьох відер води. При цьому потрібно користуватися методом дощування, який допомагає рівномірно розподіляти вологу між кущами. 

Полив малины
Процес поливу малинових кущів на городі. Фото: Freepik

Що стосується температури води для поливу, то категорично не можна використовувати на городі холодну воду. Для поливу малини необхідна відстояна вода, яка була попередньо нагріта під сонячними променями. В ідеалі для поливу ягідних чагарників, як й інших рослин, використовувати дощову воду.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини краще не садити біля малини на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти малини обрати для посадки на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити малину на городі для кращого врожаю.  

ягоди поради город малина кущі

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19:44 Сухаревський назвав кількість ударів дронами по території Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:29 Тепло відходить — Укргідрометцентр вказав, де будуть морози

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