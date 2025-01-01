Найкращі сорти малини, які варто посадити на городі — корисні поради

Кущі малини. Фото: Pinterest

Для того, щоб якомога довше куштувати власну домашню малину, варто знати найкращі сорти. Селекціонери постійно працюють та знають, як виростити соковиті та солодкі ягідки, які будуть зростати за різних погодних умов.

Редакція Новини.LIVE розкаже, які сорти малини дають не лише щедрий врожай, а й мають відмінні смакові якості.

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Найродючіші сорти малини

Геракл. Цей сорт має великі ягоди (6–10 г) та дає щедрий врожай — до 3–4 кг з куща. Окрім того, кущі добре переносить посуху та мають високу стійкість до хвороб.

Атлант. Цей сорт приносить до 3 кг з куща. Ягоди малини достатньо щільні та підходять для транспортування. Проте для щедрого врожаю варто забезпечити кущам гарне освітлення та регулярний полив.

Полка (Polka). Один з найбільш урожайних ремонтантних (дає врожай двічі на рік) сортів. Ягоди дуже смачні, соковиті та ароматні. Плодоношення триває до пізньої осені.

Врожай малини. Фото: Pinterest

Туламін. Кущі дають до 5–6 кг солодких ягід. Цей сорт відмінно підходить для теплиць і відкритого ґрунту.

Кущі малини люблять вологий ґрунт, тож особливо важливо регулярно поливати рослину, особливо в період дозрівання ягід. Азотні добрива навесні та фосфорно-калійні восени значно підвищить урожайність. Також дуже важливо у догляді за малиною обрізати сухе гілля.

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