Лучшие сорта малины, которые стоит посадить в огороде - полезные советы

Кусты малины. Фото: Pinterest

Для того чтобы как можно дольше кушать собственную домашнюю малину, стоит знать лучшие сорта. Селекционеры постоянно работают и знают, как вырастить сочные и сладкие ягодки, которые будут расти в разных погодных условиях.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта малины дают не только щедрый урожай, но и имеют отличные вкусовые качества.

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Геракл. Этот сорт имеет большие ягоды (6-10 г) и дает щедрый урожай — до 3-4 кг с куста. Кроме того, кусты хорошо переносят засуху и имеют высокую устойчивость к болезням.

Атлант. Этот сорт приносит до 3 кг с куста. Ягоды малины достаточно плотные и подходят для транспортировки. Однако для обильного урожая следует обеспечить кустам хорошее освещение и регулярный полив.

Полка (Polka). Один из самых урожайных ремонтантных (дает урожай дважды в год) сортов. Ягоды очень вкусные, сочные и ароматные. Плодоношение продолжается до поздней осени.

Урожай малины. Фото: Pinterest

Туламин. Кусты дают до 5-6 кг сладких ягод. Этот сорт отлично подходит для теплиц и открытого грунта.

Кусты малины любят влажную почву, поэтому особенно важно регулярно поливать растение, особенно в период созревания ягод. Азотные удобрения весной и фосфорно-калийные осенью значительно повысит урожайность. Также очень важно в уходе за малиной обрезать сухие ветки.

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