Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие сорта малины лучше сажать на огороде — советы дачникам arrow

Какие сорта малины лучше сажать на огороде — советы дачникам

1 января 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Лучшие сорта малины, которые стоит посадить в огороде - полезные советы
Кусты малины. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Для того чтобы как можно дольше кушать собственную домашнюю малину, стоит знать лучшие сорта. Селекционеры постоянно работают и знают, как вырастить сочные и сладкие ягодки, которые будут расти в разных погодных условиях.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта малины дают не только щедрый урожай, но и имеют отличные вкусовые качества.

Читайте также:

Самые плодородные сорта малины

Геракл. Этот сорт имеет большие ягоды (6-10 г) и дает щедрый урожай — до 3-4 кг с куста. Кроме того, кусты хорошо переносят засуху и имеют высокую устойчивость к болезням.

Атлант. Этот сорт приносит до 3 кг с куста. Ягоды малины достаточно плотные и подходят для транспортировки. Однако для обильного урожая следует обеспечить кустам хорошее освещение и регулярный полив.

Полка (Polka). Один из самых урожайных ремонтантных (дает урожай дважды в год) сортов. Ягоды очень вкусные, сочные и ароматные. Плодоношение продолжается до поздней осени.

Какие сорта малины лучше сажать на огороде - советы дачникам - фото 1
Урожай малины. Фото: Pinterest

Туламин. Кусты дают до 5-6 кг сладких ягод. Этот сорт отлично подходит для теплиц и открытого грунта.

Кусты малины любят влажную почву, поэтому особенно важно регулярно поливать растение, особенно в период созревания ягод. Азотные удобрения весной и фосфорно-калийные осенью значительно повысит урожайность. Также очень важно в уходе за малиной обрезать сухие ветки.

Напомним, мы писали о том, почему желтеет рассада и как можно ее спасти.

Также мы рассказывали, как можно эффективно сберечь землю для рассады.

урожай советы огород малина сорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Адвокатам хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации

04:28 Макрон заявил, что война в Украине касается Франции

04:00 Зеленский обратился к украинцам в оккупации

03:26 Нужны люди, которые разбираются в гарматах — вакансия в "Азов"

01:45 Сколько украинцев обратились в центры рекрутинга за 2024 год

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

01:32 РФ повредила жилье украинской семьи — что решил суд

01:03 Новогоднее обращение Зеленского — что сказал президент

01:01 Тревога на Киевщине и в ряде регионов — какая опасность

00:48 В Запорожской области в результате атаки горят дома, — ОВА

00:30 Когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно

04:30 Адвокатам хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации

04:28 Макрон заявил, что война в Украине касается Франции

04:00 Зеленский обратился к украинцам в оккупации

03:26 Нужны люди, которые разбираются в гарматах — вакансия в "Азов"

01:45 Сколько украинцев обратились в центры рекрутинга за 2024 год

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

01:32 РФ повредила жилье украинской семьи — что решил суд

01:03 Новогоднее обращение Зеленского — что сказал президент

01:01 Тревога на Киевщине и в ряде регионов — какая опасность

00:48 В Запорожской области в результате атаки горят дома, — ОВА

00:30 Когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке