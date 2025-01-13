Що категорично не можна садити поруч із малиною — поради дачникам, інструкції

Малина. Фото: pexels

Малина — доволі специфічні рослина, тому біля неї не можна висаджувати з десяток інших видів рослин. Перед тим, як посадити плодові кущі, варто добре обдумати сусідство.

Редакція Новини.LIVE розповідає про поганих "друзів" для малини.

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Виноград

Виноград серйозно агресує і може повністю придушити ріст малини, як результат — ваші кущі можуть пропасти.

Редиска та петрушка

Ці культури погано впливають на ріст малини, а також погіршують її смак.

Обліпиха, бузина і жасмин

Вони також не найкращі сусіди для малини, оскільки можуть конкурувати з нею за ресурси.

Полуниця, суниця, чорниця та лохина

Якщо поруч з малиною висадити полуницю, суницю, чорницю та лохину, це теж може через дефіцит поживних речовин вплинути на врожайність та якість ягід.

Наприклад, для процвітання чорниці потрібен кислий ґрунт, тоді як малині потрібен лише помірно кислий. Посадка обох плодів разом дозволить процвітати лише одному.

Водночас земля, яка була засаджена полуницею протягом чотирьох років і більше, може сформувати популяцію хвороб, що викликають гниль коренів, і не повинна використовуватися під час посадки малини.

Малина. Фото: pexels

Баклажан та картопля

Вони розповсюджувачі вертицильозом кореневої гнилі. Після зараження кущі одразу засохнуть.

Помідори та перець

Після перцю садити малину можна лише, коли мине 4 роки. Так само і помідори, що належать до родини пасльонових, можуть переносити вертицильозну кореневу гниль, яка може вразити малину. Якщо протягом чотирьох років в ґрунті біля рослин не було помідорів, ділянка безпечна для посадки.

Кошик малини. Фото: pexels

Нагадаємо, що не можна садити біля цибулі. Також якого сусідства "боїться" полуниця.