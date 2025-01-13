Что категорически нельзя сажать рядом с малиной — советы дачникам, инструкции

Что не стоит сажать возле малины — советы дачникам
Малина — довольно специфическое растение, поэтому возле нее нельзя высаживать с десяток других видов растений. Перед тем, как посадить плодовые кусты, стоит хорошо обдумать соседство.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "друзьях" для малины.
Виноград
Виноград серьезно агрессирует и может полностью подавить рост малины, как результат — ваши кусты могут пропасть.
Редиска и петрушка
Эти культуры плохо влияют на рост малины, а также ухудшают ее вкус.
Облепиха, бузина и жасмин
Они также не лучшие соседи для малины, поскольку могут конкурировать с ней за ресурсы.
Клубника, земляника, черника и голубика
Если рядом с малиной высадить клубнику, землянику, чернику и голубику, это тоже может из-за дефицита питательных веществ повлиять на урожайность и качество ягод.
Если рядом с малиной высадить клубнику, землянику, чернику и голубику, это тоже может из-за дефицита питательных веществ повлиять на урожайность и качество ягод.
Например, для процветания черники нужна кислая почва, тогда как малине нужна лишь умеренно кислая. Посадка обоих плодов вместе позволит процветать только одному из них.
В то же время земля, которая была засажена клубникой в течение четырех лет и более, может сформировать популяцию болезней, вызывающих гниль корней, и не должна использоваться во время посадки малины.
Баклажан и картофель
Они распространители вертицилеза корневой гнили. После заражения кусты сразу засохнут.
Помидоры и перец
После перца сажать малину можно лишь когда пройдет 4 года. Так же и помидоры, принадлежащие к семейству пасленовых, могут переносить вертициллезную корневую гниль, которая может поразить малину. Если в течение четырех лет в почве возле растений не было помидоров, участок безопасен для посадки.
Напомним, что нельзя сажать возле лука. Также какого соседства "боится" клубника.
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