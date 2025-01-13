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Что не стоит сажать возле малины — советы дачникам

13 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что категорически нельзя сажать рядом с малиной — советы дачникам, инструкции
Малина. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Малина — довольно специфическое растение, поэтому возле нее нельзя высаживать с десяток других видов растений. Перед тем, как посадить плодовые кусты, стоит хорошо обдумать соседство.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "друзьях" для малины.

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Виноград

Виноград серьезно агрессирует и может полностью подавить рост малины, как результат — ваши кусты могут пропасть.

Редиска и петрушка

Эти культуры плохо влияют на рост малины, а также ухудшают ее вкус.

Облепиха, бузина и жасмин

Они также не лучшие соседи для малины, поскольку могут конкурировать с ней за ресурсы.

Клубника, земляника, черника и голубика

Если рядом с малиной высадить клубнику, землянику, чернику и голубику, это тоже может из-за дефицита питательных веществ повлиять на урожайность и качество ягод.

Если рядом с малиной высадить клубнику, землянику, чернику и голубику, это тоже может из-за дефицита питательных веществ повлиять на урожайность и качество ягод.

Например, для процветания черники нужна кислая почва, тогда как малине нужна лишь умеренно кислая. Посадка обоих плодов вместе позволит процветать только одному из них.

В то же время земля, которая была засажена клубникой в течение четырех лет и более, может сформировать популяцию болезней, вызывающих гниль корней, и не должна использоваться во время посадки малины.

Малина
Малина. Фото: pexels

Баклажан и картофель

Они распространители вертицилеза корневой гнили. После заражения кусты сразу засохнут.

Помидоры и перец

После перца сажать малину можно лишь когда пройдет 4 года. Так же и помидоры, принадлежащие к семейству пасленовых, могут переносить вертициллезную корневую гниль, которая может поразить малину. Если в течение четырех лет в почве возле растений не было помидоров, участок безопасен для посадки.

Корзина малины
Кошик малины. Фото: pexels

Напомним, что нельзя сажать возле лука. Также какого соседства "боится" клубника.

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