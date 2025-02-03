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Уход за малиной во время цветения — можно ли ее поливать

3 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно ухаживать за малиной во время цветения — полезные советы дачникам
Человек, который собирает урожай малины на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Полив — это один из важных этапов ухода за тем или иным растением на огороде, в частности, и малиной, но у некоторых дачников возникает вопрос, можно ли это делать в определенный период ее выращивания. Узнайте, стоит ли поливать этот ягодный кустарник тогда, когда он активно цветет.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Опытные дачники знают, что за один сезон кусты малины необходимо поливать до семи раз, но в основном все зависит от того, какая погода на улице. А когда этот ягодный кустарник начинает активно цвести, у многих дачников возникает вопрос, можно ли его поливать.

Малина
Ягоды малины в период цветения. Фото: Pinterest

Поэтому мы рассказываем, стоит ли вообще это делать на своем огороде и как правильно поливать малину, чтобы не испортить урожай летней ягоды.

Как нужно поливать малину

Малиновые кусты нуждаются в особенном увлажнении именно в период цветения, формирования завязей и созревания ягод. Не стоит слишком часто поливать эту ягоду, однако, важно, чтобы этот полив был обильным. В этом случае обязательно следите за тем, чтобы корневая система на глубине в 30-40 сантиметров получала необходимую влагу.

Для этого на один квадратный метр необходимо расходовать до четырех ведер воды. При этом, нужно пользоваться методом дождевания, который помогает равномерно распределять влагу между кустами.

Полив малины
Процесс полива малиновых кустов на огороде. Фото: Freepik

Что касается температуры воды для полива, то категорически нельзя использовать на огороде холодную воду. Для полива малины необходима отстоянная вода, которая была предварительно нагрета под солнечными лучами. В идеале для полива ягодных кустарников, как и других растений, использовать дождевую воду.

Напомним, мы писали о том, какие растения лучше не сажать возле малины на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта малины выбрать для посадки на огороде.

Также мы сообщали о том, чем стоит подкормить малину на огороде для лучшего урожая.

ягоды советы огород малина кусты

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:16 Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве работника ТЦК

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