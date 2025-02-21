Что нельзя оставлять во время продажи квартиры в 2025 году

Люди в квартире. Фото: Freepik

Продажа квартиры — это не только оформление документов, но и юридически значимая передача недвижимости новому владельцу. Однако многие продавцы допускают серьезные ошибки, оставляя после себя вещи, которые могут стать причиной конфликтов, финансовых потерь или даже судебных разбирательств.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя оставлять в квартире при ее продаже в Украине в 2025 году.

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1. Документы и личные данные

Любые документы, содержащие вашу персональную информацию (квитанции, договоры, копии паспортов, документы на недвижимость или авто), необходимо забирать. Они могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов на ваше имя или других махинаций.

Также стоит проверить старые почтовые письма, квитанции об оплате коммунальных услуг и договора с провайдерами. В случае смены собственника важно убедиться, что вы закрыли все финансовые обязательства, чтобы избежать долговых претензий.

2. Ценные вещи и драгоценности

Это очевидный совет, но иногда продавцы оставляют в квартире тайники с деньгами, драгоценностями или даже семейными реликвиями. Если после сделки новый владелец найдет их, юридически он не обязан возвращать вам эти вещи. Поэтому стоит тщательно проверить все ящики, антресоли, ниши и старую мебель перед передачей жилья.

3. Предметы, которые могут вызвать юридические проблемы

К этой категории относятся:

незарегистрированная техника (например, телевизоры, которые еще находятся в кредите или в розыске за неуплату);

оригиналы старых договоров аренды или купли-продажи (они могут вызвать путаницу и даже вызвать спорные ситуации);

старые ключи от квартиры, гаража или подвала, которые могут быть использованы недобросовестными лицами.

4. Мебель и техника, которые не оговаривались в сделке

Если в договоре купли-продажи не указано, что в квартире остается мебель или бытовая техника, то продавец должен их забрать. Часто новые владельцы вынуждены тратить время и деньги на вывоз чужих вещей, что может привести к недоразумениям и конфликтам.

Особенно это касается:

старых шкафов, кроватей и диванов;

встроенной техники, если ее передача не была оговорена;

поломанных или неработающих бытовых приборов, которые могут стать причиной финансовых претензий.

5. Опасные или вредные предметы

К этой категории относятся:

устаревшие или испорченные бытовые химикаты и лекарства — они могут быть опасными для новых жильцов, особенно если в семье есть дети или животные;

газовые баллоны или другие взрывоопасные предметы — их неправильное использование может привести к аварийной ситуации;

неизвестные или подозрительные предметы, которые могут иметь ценность для коллекционеров или имеют юридическую историю (антиквариат, картины, документы и т.д.).

Как избежать проблем при передаче квартиры

Составьте список всего, что должно остаться в квартире, и согласуйте это с покупателем.

Тщательно проверьте каждую комнату, шкаф, антресоль, балкон и подвал перед передачей ключей.

Если оставляете мебель или технику — оформите соответствующий акт приема-передачи, чтобы избежать претензий в будущем.

Закройте все финансовые обязательства за коммунальные услуги, интернет и другие сервисы.

Продажа квартиры — это не только юридическая сделка, но и ответственность перед новыми владельцами. Соблюдая эти простые правила, вы избежите возможных проблем и передадите жилье новым владельцам в надлежащем состоянии.

Ранее мы также публиковали фразы, которые не стоит говорить при продаже квартиры, чтобы избежать негативной реакции и достичь успеха в продаже. Ведь даже если ваша квартира в отличном состоянии и расположена в удобном месте, неосторожные слова могут отпугнуть потенциальных покупателей и сорвать сделку.

Как сообщалось, покупка недвижимости в Украине предусматривает уплату ряда налогов. Однако, некоторые из них можно вернуть благодаря налоговой скидке. Эта возможность доступна для граждан, которые официально трудоустроены и платят налог на доходы физических лиц.