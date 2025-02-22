Погода сегодня, 22 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 22 февраля, дали синоптики. Будет переменная облачность. Без осадков. Небольшой снег пройдет только ночью местами в Крыму. На дорогах местами образуется гололедица.

Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах -11...-16 °С, а в Карпатах и северной части страны местами будет до -19 °С. Днем столбики термометров поднимутся до -2...-7 °С. На крайнем западе и юге Украины ночью ожидается -6...-11 °С, а днем — -3...+2 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине и в Киеве будет переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью столбики термометров в области опустятся до -11...-16 °С, а Киеве — до -12...-14 °С. Днем в столице будет -4...-6 °С, а в области — -2...-7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Анциклон над Украиной. Карта Met Office

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 22 февраля, над Украиной будет центр антициклона, который обусловит сухую и без осадков погоду.

Ночью будет -10...-17 °С. Днем в большинстве областей температура будет держаться в пределах -2...-7 °С, однако в западных регионах будет теплее — -1...+5 °С.

В Киеве осадков не предвидится. Ночью ожидается -12...-14 °С, а днем — -2...-4 °С.

Напомним, Наталка Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется тепло. Ожидать потепления стоит с 25 февраля.

Также мы сообщали, что в Харькове 22 февраля осадков не предвидится. А вот плюсовых показателей температуры не будет даже днем. Температура воздуха в течение суток составит -6...-14 °С.