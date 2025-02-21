Погода в Україні — Діденко сказала, коли повернеться тепло

Люди йдуть містом. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що найближчими днями Україну ще накриють морози до -15 °C. Однак вже з 25 лютого поступово прийде потепління.

Про це Наталка Діденко повідомили в ефірі День.LIVE.

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Діденко зазначила, що Україна зараз переживає хвилю похолодання, до якої мало хто був готовий після теплого грудня та січня. Найближчими вихідними погода буде наступною:

на сході — -10…-15 °C і нижче;

на заході вдень до 0°C;

у більшості областей — -2…-6 °C.

Проте з 25 лютого арктичне повітря почне відступати, поступаючись місцем атлантичним масам. Температура повітря поступово підвищуватиметься. Лівобережжя ще залишатиметься в холоді, але з середини тижня денна температура стане плюсовою майже по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Діденко розповіла, що на вихідних над Україною буде антициклон, який обумовить суху погоду без опадів, але з сильними морозами.

Також ми писали, що у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки на два дні. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.