Погода в Україні — Діденко сказала, коли повернеться тепло

Діденко назвала дату, коли в Україну прийде тепло
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що найближчими днями Україну ще накриють морози до -15 °C. Однак вже з 25 лютого поступово прийде потепління.
Про це Наталка Діденко повідомили в ефірі День.LIVE.
Коли в Україну повернеться тепло
Діденко зазначила, що Україна зараз переживає хвилю похолодання, до якої мало хто був готовий після теплого грудня та січня. Найближчими вихідними погода буде наступною:
- на сході — -10…-15 °C і нижче;
- на заході вдень до 0°C;
- у більшості областей — -2…-6 °C.
Проте з 25 лютого арктичне повітря почне відступати, поступаючись місцем атлантичним масам. Температура повітря поступово підвищуватиметься. Лівобережжя ще залишатиметься в холоді, але з середини тижня денна температура стане плюсовою майже по всій країні.
Нагадаємо, нещодавно синоптик Діденко розповіла, що на вихідних над Україною буде антициклон, який обумовить суху погоду без опадів, але з сильними морозами.
Також ми писали, що у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки на два дні. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.
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