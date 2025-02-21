Погода в Украине — Диденко сказала, когда вернется тепло

Диденко назвала дату, когда в Украину придет тепло
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни Украину еще накроют морозы до -15 °C. Однако уже с 25 февраля постепенно придет потепление.
Об этом Наталка Диденко сообщили в эфире День.LIVE.
Когда в Украину вернется тепло
Диденко отметила, что Украина сейчас переживает волну похолодания, к которой мало кто был готов после теплого декабря и января. В ближайшие выходные погода будет следующей:
- на востоке — -10...-15 °C и ниже;
- на западе днем до 0°C;
- в большинстве областей — -2...-6 °C.
Однако с 25 февраля арктический воздух начнет отступать, уступая место атлантическим массам. Температура воздуха постепенно будет повышаться. Левобережье еще будет оставаться в холоде, но с середины недели дневная температура станет плюсовой почти по всей стране.
Напомним, недавно синоптик Диденко рассказала, что на выходных над Украиной будет антициклон, который обусловит сухую погоду без осадков, но с сильными морозами.
Также мы писали, что во Львове объявили повышенный уровень опасности на два дня. Это связано с ухудшением погодных условий.
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