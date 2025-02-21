Погода в Украине — Диденко сказала, когда вернется тепло

Люди идут по городу. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни Украину еще накроют морозы до -15 °C. Однако уже с 25 февраля постепенно придет потепление.

Об этом Наталка Диденко сообщили в эфире День.LIVE.

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Диденко отметила, что Украина сейчас переживает волну похолодания, к которой мало кто был готов после теплого декабря и января. В ближайшие выходные погода будет следующей:

на востоке — -10...-15 °C и ниже;

на западе днем до 0°C;

в большинстве областей — -2...-6 °C.

Однако с 25 февраля арктический воздух начнет отступать, уступая место атлантическим массам. Температура воздуха постепенно будет повышаться. Левобережье еще будет оставаться в холоде, но с середины недели дневная температура станет плюсовой почти по всей стране.

Напомним, недавно синоптик Диденко рассказала, что на выходных над Украиной будет антициклон, который обусловит сухую погоду без осадков, но с сильными морозами.

Также мы писали, что во Львове объявили повышенный уровень опасности на два дня. Это связано с ухудшением погодных условий.