Погода сьогодні, 22 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 лютого, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Без опадів. Невеликий сніг пройде лише вночі місцями у Криму. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 лютого

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі триматиметься в межах -11...-16 °С, а в Карпатах і північній частині країни місцями буде до -19 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до -2...-7 °С. На крайньому заході та півдні Україні вночі очікується -6...-11, а вдень — -3...+2 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині та в Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі стовпчики термометрів в області опустяться до -11...-16 °С, а Києві — до -12...-14 °С. Удень у столиці буде -4...-6 °С, а в області — -2...-7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Анциклон над Україною. Карта Met Office

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 22 лютого, над Україною буде центр антициклону, який зумовить суху й без опадів погоду.

Уночі буде -10...-17 °С. Удень у більшості областей температура триматиметься в межах -2...-7 °С, однак у західних регіонах буде тепліше — -1...+5 °С.

У Києві опадів не передбачається. Уночі очікується -12...-14 °С, а вдень — -2...-4 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко спогнозувала, коли в Україну повернеться тепло. Очікувати потепління варто від 25 лютого.

Також ми повідомляли, що в Харкові 22 лютого опадів не передбачається. А от плюсових показників температури не буде навіть удень. Температура повітря впродовж доби становитиме -6...-14 °С.