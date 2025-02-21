Що не можна залишати під час продажу квартири у 2025 році

Люди у квартирі. Фото: Freepik

Продаж квартири — це не лише оформлення документів, а й юридично значима передача нерухомості новому власнику. Проте багато продавців допускають серйозні помилки, залишаючи після себе речі, які можуть стати причиною конфліктів, фінансових втрат або навіть судових розглядів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна залишати в квартирі під час її продажу в Україні у 2025 році.

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1. Документи та особисті дані

Будь-які документи, що містять вашу персональну інформацію (квитанції, договори, копії паспортів, документи на нерухомість або авто), необхідно забирати. Вони можуть бути використані шахраями для оформлення кредитів на ваше ім’я або інших махінацій.

Також варто перевірити старі поштові листи, квитанції про оплату комунальних послуг та договори з провайдерами. У разі зміни власника важливо переконатися, що ви закрили всі фінансові зобов’язання, аби уникнути боргових претензій.

2. Цінні речі та коштовності

Це очевидна порада, але інколи продавці залишають у квартирі схованки з грошима, дорогоцінностями або навіть сімейними реліквіями. Якщо після угоди новий власник знайде їх, юридично він не зобов’язаний повертати вам ці речі. Тому варто ретельно перевірити всі шухляди, антресолі, ніші та старі меблі перед передачею житла.

3. Предмети, що можуть спричинити юридичні проблеми

До цієї категорії належать:

незареєстрована техніка (наприклад, телевізори, які ще перебувають у кредиті або в розшуку за несплату);

оригінали старих договорів оренди або купівлі-продажу (вони можуть викликати плутанину і навіть спричинити спірні ситуації);

старі ключі від квартири, гаража або підвалу, які можуть бути використані недобросовісними особами.

4. Меблі й техніка, які не обговорювалися в угоді

Якщо в договорі купівлі-продажу не зазначено, що в квартирі залишаються меблі чи побутова техніка, то продавець має їх забрати. Часто нові власники змушені витрачати час та гроші на вивіз чужих речей, що може призвести до непорозумінь та конфліктів.

Особливо це стосується:

старих шаф, ліжок і диванів;

вбудованої техніки, якщо її передача не була обговорена;

поламаних або непрацюючих побутових приладів, які можуть стати причиною фінансових претензій.

5. Небезпечні або шкідливі предмети

До цієї категорії відносяться:

застарілі або зіпсовані побутові хімікати та ліки — вони можуть бути небезпечними для нових мешканців, особливо якщо в сім’ї є діти чи тварини;

газові балони або інші вибухонебезпечні предмети — їх неправильне використання може призвести до аварійної ситуації;

невідомі або підозрілі предмети, що можуть мати цінність для колекціонерів або мають юридичну історію (антикваріат, картини, документи тощо).

Як уникнути проблем при передачі квартири

Складіть список усього, що має залишитися у квартирі, та узгодьте це з покупцем.

Ретельно перевірте кожну кімнату, шафу, антресоль, балкон та підвал перед передачею ключів.

Якщо залишаєте меблі чи техніку — оформіть відповідний акт прийому-передачі, щоб уникнути претензій у майбутньому.

Закрийте всі фінансові зобов’язання за комунальні послуги, інтернет та інші сервіси.

Продаж квартири — це не тільки юридична угода, а й відповідальність перед новими власниками. Дотримуючись цих простих правил, ви уникнете можливих проблем та передасте житло новим власникам у належному стані.

Раніше ми також публікували фрази, які не варто говорити під час продажу квартири, щоб уникнути негативної реакції та досягти успіху у продажу. Адже навіть якщо ваша квартира у відмінному стані та розташована в зручному місці, необережні слова можуть відлякати потенційних покупців та зірвати угоду.

Як повідомлялось, купівля нерухомості в Україні передбачає сплату низки податків. Проте, деякі з них можна повернути завдяки податковій знижці. Ця можливість доступна для громадян, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб.