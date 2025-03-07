Які дерева і кущі не можна обрізати в березні 2025, щоб не нашкодити врожаю — поради садівникам

Людина, яка обрізає кущ у саду. Фото: Freepik

Навесні всі дачники починають приводити до ладу свій сад, але не всі фруктові дерева і ягідні чагарники можна чіпати в цей період. Дізнайтеся, які дерева з кущами в жодному випадку не можна обрізати у весняну пору року, а саме — в березні, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У березні на городі та в саду вже починається дачний сезон, а тому всі господарі замислюються над тим, що потрібно робити на початку весни. Але чого точно не можна робити — так це обрізати деякі дерева з чагарниками, адже так можна їх пошкодити.

Щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, які рослини категорично не можна чіпати в березні.

Процес обрізки гілки дерева. Фото: Decorexpro

Які дерева з кущами не варто обрізати в березні

Садівники з досвідом наголошують, що навесні деякі дерева з кущами активно цвітуть, а тому їх не варто чіпати. Краще це зробити восени, коли ці рослини в саду і на городі перейдуть у стан спокою. Так, у березні краще не обрізати такі рослини, як:

Вишня

Груша

Черешня

Слива

Персики

Абрикоси

Яблуні

Смородина

Малина

Ожина

Аґрус

Магнолія

Форзиція

Рододендрон

Бузок

Процедура обрізки куща в саду. Фото: Decorexpro

Чому не можна обрізати дерева з кущами в березні

Дачники з досвідом категорично не радять обрізати в березні фруктові дерева, адже цього місяця вони починають формувати свої бруньки, які згодом перетворюються на цвіт і фрукт. Причому навіть на сухих гілках можуть бути бруньки.

Тому досвідчені дачники кажуть, що в березні ще занадто рано обрізати ці дерева — краще дочекатися більш сприятливого періоду, щоб зробити це і не нашкодити врожаю на городі та в саду.

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