Які дерева і кущі не можна обрізати в березні 2025, щоб не нашкодити врожаю — поради садівникам

Які дерева з кущами не можна обрізати в березні 2025 — причини
Навесні всі дачники починають приводити до ладу свій сад, але не всі фруктові дерева і ягідні чагарники можна чіпати в цей період. Дізнайтеся, які дерева з кущами в жодному випадку не можна обрізати у весняну пору року, а саме — в березні, щоб не нашкодити врожаю.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
У березні на городі та в саду вже починається дачний сезон, а тому всі господарі замислюються над тим, що потрібно робити на початку весни. Але чого точно не можна робити — так це обрізати деякі дерева з чагарниками, адже так можна їх пошкодити.
Щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, які рослини категорично не можна чіпати в березні.
Які дерева з кущами не варто обрізати в березні
Садівники з досвідом наголошують, що навесні деякі дерева з кущами активно цвітуть, а тому їх не варто чіпати. Краще це зробити восени, коли ці рослини в саду і на городі перейдуть у стан спокою. Так, у березні краще не обрізати такі рослини, як:
- Вишня
- Груша
- Черешня
- Слива
- Персики
- Абрикоси
- Яблуні
- Смородина
- Малина
- Ожина
- Аґрус
- Магнолія
- Форзиція
- Рододендрон
- Бузок
Чому не можна обрізати дерева з кущами в березні
Дачники з досвідом категорично не радять обрізати в березні фруктові дерева, адже цього місяця вони починають формувати свої бруньки, які згодом перетворюються на цвіт і фрукт. Причому навіть на сухих гілках можуть бути бруньки.
Тому досвідчені дачники кажуть, що в березні ще занадто рано обрізати ці дерева — краще дочекатися більш сприятливого періоду, щоб зробити це і не нашкодити врожаю на городі та в саду.
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