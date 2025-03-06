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Скільки треба відступати між деревом і парканом сусідів в Україні

6 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
На якій відстані від паркану сусідів садити дерева — правила в Україні
Дачник, який садить дерево в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Незабаром розпочинається сезон посадки фруктових дерев і ягідних чагарників у саду, але перш ніж це робити, необхідно знати певні правила. Ми розповідаємо, яку відстань потрібно відступати від паркану сусідів при висадці рослин, щоб не зіпсувати з ними стосунки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Варто наголосити, що вимоги стосовно посадки плодових дерев у саду стосуються лише нових ділянок і дач, а тому тим, у кого ростуть старі дерева і чагарники, не варто турбуватися. Цим людям не потрібно буде вирубувати свої рослини, щоб дотриматися вимог.

Але для тих, хто тільки збирається садити дерева з кущами на ділянці, варто знати, скільки метрів потрібно відступати від сусідського паркану згідно з правилами.

Посадка дерева
Процес посадки саджанця дерева. Фото: Pexels

Яка відстань має бути між деревами і сусідським парканом

Відповідно до вимог, від межі сусідської ділянки до посаджених кущів повинен бути один метр. А що стосується дерев, то відстань повинна становити від чотирьох до шести метрів. Однак це залежить від того, яку крону має дерево, але це має бути не менше половини її діаметру.

Якщо діаметр крони дерева становить приблизно дев’ять метрів, до сусідського паркану повинно бути не менше, ніж чотири з половиною метри відстані. Це потрібно для того, щоб гілки цього дерева не перетинали межу із ділянкою сусідів.

Мужчина возле дерева
Чоловік під час посадки дерева. Фото: Pexels

Скільки потрібно відступати між деревом і парканом сусідів у світі

У Франції від маленького дерева до сусідського паркану достатньо відступати один-два метри, а від великого — від п’яти до десяти метрів. У США зазвичай відступають від двох до п’яти метрів, але для великих дерев відстань може бути більшою.

А ось в Японії люди дивляться на естетичний бік, тому відстань між деревом і парканом визначається не лише правилами, а й традиціями.

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева в жодному разі не можна садити біля яблуні в саду. 

Раніше ми розповідали про те, чому не можна рубати горіхове дерево біля будинку. 

Також ми повідомляли про те, які дерева категорично не можна садити біля будинку. 

правила дерева рослини сад кущі

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