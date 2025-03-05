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Щеплення хвойних дерев — як це правильно робити

5 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як прищеплювати хвойні дерева для правильного розмноження — корисні поради садівникам
Людина, яка прищеплює хвойне дерево. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник знає, що щеплення в саду — це гарний спосіб розмноження і покращення декоративних властивостей дерев. Ми розповідаємо, якими популярними методами можна прищеплювати хвойні дерева і як саме це робити, щоб не припуститися помилки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Багато садівників дуже часто прищеплюють дерева, адже це допомагає поєднувати різні види дерев і створювати незвичайні композиції у саду. До того ж ця процедура покращує стійкість хвойних дерев і зберігає сорти, які є рідкісними.

Але щоб не припуститися помилки в процесі, необхідно розуміти, які є популярні методи і як правильно прищеплювати хвойні дерева.

Прививка дерева
Процес щеплення дерева. Фото: колаж Pinterest

Які є способи щеплення хвойних дерев

Існує кілька методів щеплення хвойних дерев, якими ви можете скористатися. Йдеться про такі способи, як:

  • Щеплення в розщіп — для дерев з різною товщиною стовбурів
  • Копулювання — для молодих дерев з однаковою товщиною
  • Щеплення за кору — для дерев із товстою корою
  • Бічний розріз — для компактних композицій у саду
Прививка
Стовбур дерева після щеплення. Фото: Grandado

Як правильно прищеплювати хвойні дерева

Крок 1 — вибір періоду для щеплення

Перш за все, вам потрібно обрати, коли саме ви будете проводити цю процедуру в саду. Досвідчені дачники рекомендують це робити рано навесні або взимку.

Крок 2 — підготовка інструментів для щеплення

Далі необхідно підготувати інструменти, якими ви будете прищеплювати хвойні дерева. Отже, для цієї процедури потрібні такі інструменти, як:

  • Гострий стерильний ніж
  • Стрічка для фіксації
  • Садовий вар для замазування постраждалих місць

Крок 3 — зріз і з’єднання 

Наступним кроком є сам процес — для цього щеплення приєднайте до підщепи так, щоб поєднати їхні тканини.

Крок 4 — фіксація щеплення

Після того, як ви прищепили хвойні дерева, обмотайте місця з’єднання спеціальною стрічкою, щоб зафіксувати їх.

Крок 5 — догляд після щеплення

Після завершення процедури дерева обов’язково потрібно захищати від шкідників, морозу і вологи.

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Раніше ми розповідали про те, коли, чим і як варто підживлювати вишневе дерево навесні. 

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