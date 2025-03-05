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Прививка хвойных деревьев — как это правильно делать

5 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как прививать хвойные деревья для правильного размножения — полезные советы садоводам
Человек, который прививает хвойное дерево. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник знает, что прививка в саду — это хороший способ размножения и улучшения декоративных свойств деревьев. Мы рассказываем, какими популярными методами можно прививать хвойные деревья и как именно это делать, чтобы не допустить ошибки.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Многие садоводы очень часто прививают деревья, ведь это помогает сочетать различные виды деревьев и создавать необычные композиции в саду. К тому же эта процедура улучшает устойчивость хвойных деревьев и сохраняет сорта, которые являются редкими.

Но чтобы не допустить ошибки в процессе, необходимо понимать, какие есть популярные методы и как правильно прививать хвойные деревья.

Прививка дерева
Процесс прививки дерева. Фото: коллаж Pinterest

Какие есть способы прививки хвойных деревьев

Существует несколько методов прививки хвойных деревьев, которыми вы можете воспользоваться. Речь идет о таких способах, как:

  • Прививка в расщеп — для деревьев с разной толщиной стволов
  • Копулировка — для молодых деревьев с одинаковой толщиной
  • Прививка за кору — для деревьев с толстой корой
  • Боковой разрез — для компактных композиций в саду
Прививка
Ствол дерева после прививки. Фото: Grandado

Как правильно прививать хвойные деревья

Шаг 1 — выбор периода для прививки

Прежде всего, вам нужно выбрать, когда именно вы будете проводить эту процедуру в саду. Опытные дачники рекомендуют это делать ранней весной или зимой.

Шаг 2 — подготовка инструментов для прививки

Далее необходимо подготовить инструменты, которыми вы будете прививать хвойные деревья. Итак, для этой процедуры нужны такие инструменты, как:

  • Острый стерильный нож
  • Лента для фиксации
  • Садовый вар для замазывания пострадавших мест

Шаг 3 — срез и соединение

Следующим шагом является сам процесс — для этого прививку присоедините к подвою так, чтобы соединить их ткани.

Шаг 4 — фиксация прививки

После того, как вы привили хвойные деревья, обмотайте места соединения специальной лентой, чтобы зафиксировать их.

Шаг 5 — уход после прививки

После завершения процедуры деревья обязательно нужно защищать от вредителей, мороза и влаги.

Напомним, мы писали о том, почему категорически нельзя рубить ореховое дерево возле дома.

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