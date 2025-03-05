Які дерева не можна садити біля яблуні, щоб не втратити врожай — поради садівникам

Жінка, яка збирає врожай яблук у саду. Фото: Freepik

Кожен садівник із досвідом знає, що правильне "сусідство" на ділянці дуже важливе для гарного врожаю, зокрема, і для яблунь. Ми розповідаємо, які дерева в жодному випадку не можна висаджувати біля яблуні, щоб не нашкодити ані їм, ані фруктам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Горобина і черемха

Досвідчені дачники категорично не рекомендують садити поруч із яблунею ці дерева. Справа в тому, що ці дерева часто страждають від таких шкідників, як скляниця і горобинова міль. Вони, в свою чергу, можуть перекинутися на яблуню, псуючи її листя і плоди. Тому щоб зберегти врожай яблук, ні в якому разі не садять черемху з горобиною біля дерева.

Ягоди горобини і черемхи на деревах. Фото: колаж Новини.LIVE

Груша

Ні в якому разі не висаджуйте молоду яблуню біля старої груші, адже в такому випадку ви можете залишитися "з порожніми руками". Справа в тому, що ці фруктові дерева не приживуться разом, а це залишить вас без врожаю яблук і груш.

Плоди груші на фруктовому дереві. Фото: Pinterest

Смородина

Садівники також не рекомендують садити поруч смородину і яблуню, адже остання буде некомфортно себе почувати під великою і густою кроною смородинового дерева. Але якщо ви хочете все ж таки це зробити, садіть смородину на відстані десь два-три метра від яблуні.

Врожай на дереві смородини. Фото: Pinterest

Малина

Цей ягідний чагарник також не рекомендується садити поруч із яблунею в саду. Справа в тому, що малина виснажує верхній шар ґрунту, а тому яблуні буде мало поживних елементів. Але якщо ви хочете посадити малину, краще це робити окремо від яблуні.

Врожай малини на гілці. Фото: Pinterest

Горіх

Горіхове дерево також краще не садити біля яблуні, адже ці два дерева погано уживаються на одній ділянці.

Розкритий горіх на дереві. Фото: Pixabay

Черешня і калина

Ці два дерева не можна висаджувати біля яблуні, адже вони вбирають у себе велику кількість вологи. Це, в свою чергу, дуже шкідливо для яблуні, адже для гарного врожаю їй потрібна ця волога.

Врожай черешні та калини на деревах. Фото: колаж Новини.LIVE

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