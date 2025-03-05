Які дерева не можна садити біля яблуні, щоб не втратити врожай — поради садівникам

Які дерева категорично не можна садити біля яблуні в саду
Кожен садівник із досвідом знає, що правильне "сусідство" на ділянці дуже важливе для гарного врожаю, зокрема, і для яблунь. Ми розповідаємо, які дерева в жодному випадку не можна висаджувати біля яблуні, щоб не нашкодити ані їм, ані фруктам.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Які дерева категорично не варто садити поруч із яблунею
Горобина і черемха
Досвідчені дачники категорично не рекомендують садити поруч із яблунею ці дерева. Справа в тому, що ці дерева часто страждають від таких шкідників, як скляниця і горобинова міль. Вони, в свою чергу, можуть перекинутися на яблуню, псуючи її листя і плоди. Тому щоб зберегти врожай яблук, ні в якому разі не садять черемху з горобиною біля дерева.
Груша
Ні в якому разі не висаджуйте молоду яблуню біля старої груші, адже в такому випадку ви можете залишитися "з порожніми руками". Справа в тому, що ці фруктові дерева не приживуться разом, а це залишить вас без врожаю яблук і груш.
Смородина
Садівники також не рекомендують садити поруч смородину і яблуню, адже остання буде некомфортно себе почувати під великою і густою кроною смородинового дерева. Але якщо ви хочете все ж таки це зробити, садіть смородину на відстані десь два-три метра від яблуні.
Малина
Цей ягідний чагарник також не рекомендується садити поруч із яблунею в саду. Справа в тому, що малина виснажує верхній шар ґрунту, а тому яблуні буде мало поживних елементів. Але якщо ви хочете посадити малину, краще це робити окремо від яблуні.
Горіх
Горіхове дерево також краще не садити біля яблуні, адже ці два дерева погано уживаються на одній ділянці.
Черешня і калина
Ці два дерева не можна висаджувати біля яблуні, адже вони вбирають у себе велику кількість вологи. Це, в свою чергу, дуже шкідливо для яблуні, адже для гарного врожаю їй потрібна ця волога.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно обрізати яблуню в саду навесні.
Раніше ми розповідали про те, коли потрібно обробляти яблуню від захворювань.
Також ми повідомляли про те, де в саду краще не вирощувати яблуню, щоб не нашкодити врожаю.
Читайте Новини.LIVE!