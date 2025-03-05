Какие деревья нельзя сажать возле яблони, чтобы не потерять урожай — советы садоводам

Какие деревья категорически нельзя сажать возле яблони в саду
Каждый садовод с опытом знает, что правильное "соседство" на участке очень важно для хорошего урожая, в частности, и для яблонь. Мы рассказываем, какие деревья ни в коем случае нельзя высаживать возле яблони, чтобы не навредить ни им, ни фруктам.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Какие деревья категорически не стоит сажать рядом с яблоней
Рябина и черемуха
Опытные дачники категорически не рекомендуют сажать рядом с яблоней эти деревья. Дело в том, что эти деревья часто страдают от таких вредителей, как стеклянница и рябиновая моль. Они, в свою очередь, могут перекинуться на яблоню, портя ее листья и плоды. Поэтому чтобы сохранить урожай яблок, ни в коем случае не сажают черемуху с рябиной возле дерева.
Груша
Ни в коем случае не высаживайте молодую яблоню возле старой груши, ведь в таком случае вы можете остаться "с пустыми руками". Дело в том, что эти фруктовые деревья не приживутся вместе, а это оставит вас без урожая яблок и груш.
Смородина
Садоводы также не рекомендуют сажать рядом смородину и яблоню, ведь последняя будет некомфортно себя чувствовать под большой и густой кроной смородинового дерева. Но если вы хотите все же это сделать, сажайте смородину на расстоянии где-то два-три метра от яблони.
Малина
Этот ягодный кустарник также не рекомендуется сажать рядом с яблоней в саду. Дело в том, что малина истощает верхний слой почвы, а потому яблоне будет мало питательных элементов. Но если вы хотите посадить малину, лучше это делать отдельно от яблони.
Орех
Ореховое дерево также лучше не сажать возле яблони, ведь эти два дерева плохо уживаются на одном участке.
Черешня и калина
Эти два дерева нельзя высаживать возле яблони, ведь они впитывают в себя большое количество влаги. Это, в свою очередь, очень вредно для яблони, ведь для хорошего урожая ей нужна эта влага.
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