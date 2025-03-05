Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие деревья категорически нельзя сажать возле яблони в саду arrow

Какие деревья категорически нельзя сажать возле яблони в саду

5 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие деревья нельзя сажать возле яблони, чтобы не потерять урожай — советы садоводам
Женщина, которая собирает урожай яблок в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый садовод с опытом знает, что правильное "соседство" на участке очень важно для хорошего урожая, в частности, и для яблонь. Мы рассказываем, какие деревья ни в коем случае нельзя высаживать возле яблони, чтобы не навредить ни им, ни фруктам.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Читайте также:

Какие деревья категорически не стоит сажать рядом с яблоней

Рябина и черемуха

Опытные дачники категорически не рекомендуют сажать рядом с яблоней эти деревья. Дело в том, что эти деревья часто страдают от таких вредителей, как стеклянница и рябиновая моль. Они, в свою очередь, могут перекинуться на яблоню, портя ее листья и плоды. Поэтому чтобы сохранить урожай яблок, ни в коем случае не сажают черемуху с рябиной возле дерева.

Коллаж
Ягоды рябины и черемухи на деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

Груша

Ни в коем случае не высаживайте молодую яблоню возле старой груши, ведь в таком случае вы можете остаться "с пустыми руками". Дело в том, что эти фруктовые деревья не приживутся вместе, а это оставит вас без урожая яблок и груш.

Груша
Плоды груши на фруктовом дереве. Фото: Pinterest

Смородина

Садоводы также не рекомендуют сажать рядом смородину и яблоню, ведь последняя будет некомфортно себя чувствовать под большой и густой кроной смородинового дерева. Но если вы хотите все же это сделать, сажайте смородину на расстоянии где-то два-три метра от яблони.

Смородина
Урожай на дереве смородины. Фото: Pinterest

Малина

Этот ягодный кустарник также не рекомендуется сажать рядом с яблоней в саду. Дело в том, что малина истощает верхний слой почвы, а потому яблоне будет мало питательных элементов. Но если вы хотите посадить малину, лучше это делать отдельно от яблони.

Малина
Урожай малины на ветке. Фото: Pinterest

Орех

Ореховое дерево также лучше не сажать возле яблони, ведь эти два дерева плохо уживаются на одном участке.

Орех
Раскрытый орех на дереве. Фото: Pixabay

Черешня и калина

Эти два дерева нельзя высаживать возле яблони, ведь они впитывают в себя большое количество влаги. Это, в свою очередь, очень вредно для яблони, ведь для хорошего урожая ей нужна эта влага.

Коллаж
Урожай черешни и калины на деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно обрезать яблоню в саду весной.

Ранее мы рассказывали о том, когда нужно обрабатывать яблоню от заболеваний.

Также мы сообщали о том, где в саду лучше не выращивать яблоню, чтобы не навредить урожаю.

деревья советы сад яблоня плодовые деревья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:45 Юрист сказал, в чем опасность электронных ВВК

Срочная новость

02:37 В Сумах после атаки РФ дроном погиб человек

02:30 Розыск военнообязанных — могут ли ТЦК прийти по прописке

Срочная новость

02:01 В Сумах был слышен звук взрыва

01:36 Бенфика с Трубиным в большинстве проиграла Барселоне

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

01:32 Мужчина сбежал со службы после лечения — как наказал суд

01:26 Полиция подтвердила, что работник ТЦК открыл огонь в Харькове

Срочная новость

01:20 РФ атаковала дроном Сумы - горит складское помещение

00:30 Призывники на ВВК — когда ТЦК принимает такое решение

Срочная новость

00:13 РФ ударила по Кривому Рогу — количество пострадавших увеличилось

02:45 Юрист сказал, в чем опасность электронных ВВК

Срочная новость

02:37 В Сумах после атаки РФ дроном погиб человек

02:30 Розыск военнообязанных — могут ли ТЦК прийти по прописке

Срочная новость

02:01 В Сумах был слышен звук взрыва

01:36 Бенфика с Трубиным в большинстве проиграла Барселоне

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США - 80x80

Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

01:32 Мужчина сбежал со службы после лечения — как наказал суд

01:26 Полиция подтвердила, что работник ТЦК открыл огонь в Харькове

Срочная новость

01:20 РФ атаковала дроном Сумы - горит складское помещение

00:30 Призывники на ВВК — когда ТЦК принимает такое решение

Срочная новость

00:13 РФ ударила по Кривому Рогу — количество пострадавших увеличилось

22:33 Еле хватает на корм — ситуация в одесском приюте "Ковчег"

12:00 В Украине обновился курс — в каких банках дороже покупают доллары

06:40 Цены на алюминий в марте — где выгоднее принимают лом

4 марта 2025

20:10 Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

09:15 Помощь украинским беженцам в марте — новые правила и выплаты

06:40 Где в марте дороже медь — новые цены на лом в Украине

06:22 Где дешевле коммунальные услуги — сравнение в Украине и ЕС

3 марта 2025

22:33 Ампфутбол в Одессе — спорт, помогающий ветеранам

20:05 Без денег и снарядов — чем обернется для Украины ссора с США

18:33 Судьба одесских моряков катера Славянск — три года ожидания

Text

19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Text

17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:05 Прожиточный минимум и минимальная зарплата — суммы с 1 марта

21 февраля 2025

07:01 ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

4 марта 2025

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

20 февраля 2025

05:45 Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут скидки в марте

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

20 февраля 2025

06:22 ТЦК имеет особый интерес к мужчинам этих профессий — вот список

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта