Какие деревья нельзя сажать возле яблони, чтобы не потерять урожай — советы садоводам

Женщина, которая собирает урожай яблок в саду. Фото: Freepik

Каждый садовод с опытом знает, что правильное "соседство" на участке очень важно для хорошего урожая, в частности, и для яблонь. Мы рассказываем, какие деревья ни в коем случае нельзя высаживать возле яблони, чтобы не навредить ни им, ни фруктам.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Рябина и черемуха

Опытные дачники категорически не рекомендуют сажать рядом с яблоней эти деревья. Дело в том, что эти деревья часто страдают от таких вредителей, как стеклянница и рябиновая моль. Они, в свою очередь, могут перекинуться на яблоню, портя ее листья и плоды. Поэтому чтобы сохранить урожай яблок, ни в коем случае не сажают черемуху с рябиной возле дерева.

Ягоды рябины и черемухи на деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

Груша

Ни в коем случае не высаживайте молодую яблоню возле старой груши, ведь в таком случае вы можете остаться "с пустыми руками". Дело в том, что эти фруктовые деревья не приживутся вместе, а это оставит вас без урожая яблок и груш.

Плоды груши на фруктовом дереве. Фото: Pinterest

Смородина

Садоводы также не рекомендуют сажать рядом смородину и яблоню, ведь последняя будет некомфортно себя чувствовать под большой и густой кроной смородинового дерева. Но если вы хотите все же это сделать, сажайте смородину на расстоянии где-то два-три метра от яблони.

Урожай на дереве смородины. Фото: Pinterest

Малина

Этот ягодный кустарник также не рекомендуется сажать рядом с яблоней в саду. Дело в том, что малина истощает верхний слой почвы, а потому яблоне будет мало питательных элементов. Но если вы хотите посадить малину, лучше это делать отдельно от яблони.

Урожай малины на ветке. Фото: Pinterest

Орех

Ореховое дерево также лучше не сажать возле яблони, ведь эти два дерева плохо уживаются на одном участке.

Раскрытый орех на дереве. Фото: Pixabay

Черешня и калина

Эти два дерева нельзя высаживать возле яблони, ведь они впитывают в себя большое количество влаги. Это, в свою очередь, очень вредно для яблони, ведь для хорошего урожая ей нужна эта влага.

Урожай черешни и калины на деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно обрезать яблоню в саду весной.

Ранее мы рассказывали о том, когда нужно обрабатывать яблоню от заболеваний.

Также мы сообщали о том, где в саду лучше не выращивать яблоню, чтобы не навредить урожаю.