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Сколько надо отступать между деревом и забором соседей в Украине

6 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
На каком расстоянии от забора соседей сажать деревья — правила в Украине
Дачник, который сажает дерево в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Скоро начинается сезон посадки фруктовых деревьев и ягодных кустарников в саду, но прежде чем это делать, необходимо знать определенные правила. Мы рассказываем, какое расстояние нужно отступать от забора соседей при высадке растений, чтобы не испортить с ними отношения.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Стоит отметить, что требования по посадке плодовых деревьев в саду касаются только новых участков и дач, а потому тем, у кого растут старые деревья и кустарники, не стоит беспокоиться. Этим людям не нужно будет вырубать свои растения, чтобы соблюсти требования.

Но для тех, кто только собирается сажать деревья с кустами на участке, стоит знать, сколько метров нужно отступать от соседского забора согласно правилам.

Посадка дерева
Процесс посадки саженца дерева. Фото: Pexels

Какое расстояние должно быть между деревьями и соседским забором

В соответствии с требованиями, от границы соседского участка до посаженных кустов должен быть один метр. А что касается деревьев, то расстояние должно составлять от четырех до шести метров. Однако, это зависит от того, какую крону имеет дерево, но это должно быть не менее половины ее диаметра.

Если диаметр кроны дерева составляет примерно девять метров, до соседского забора должно быть не менее, чем четыре с половиной метра расстояния. Это нужно для того, чтобы ветви этого дерева не пересекали границу с участком соседей.

Мужчина возле дерева
Мужчина во время посадки дерева. Фото: Pexels

Сколько нужно отступать между деревом и забором соседей в мире

Во Франции от маленького дерева до соседского забора достаточно отступать один-два метра, а от большого — от пяти до десяти метров. В США обычно отступают от двух до пяти метров, но для больших деревьев расстояние может быть больше.

А вот в Японии люди смотрят на эстетическую сторону, поэтому расстояние между деревом и забором определяется не только правилами, но и традициями.

Напомним, мы писали о том, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле яблони в саду.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя рубить ореховое дерево возле дома.

Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя сажать возле дома.

правила деревья растения сад кусты

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